En enero de 2026, la calificadora de riesgo japonesa Rating and Investment Information (R&I) ratificó la calificación de la deuda soberana de Uruguay en "BBB+" con perspectiva "estable", consolidando su estatus de grado inversor. La agencia destacó el sólido compromiso del país con la consolidación fiscal y su estabilidad institucional, elementos que refuerzan la confianza en la gestión económica uruguaya.
Uruguay mantiene calificación de Deuda soberana en BBB+ según R&I
La agencia destacó el sólido compromiso de Uruguay con la consolidación fiscal y su estabilidad institucional.