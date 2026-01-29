Uruguay mantiene calificación de Deuda soberana en BBB+ según R&I

Hacete socio para acceder a este contenido

La agencia destacó el sólido compromiso de Uruguay con la consolidación fiscal y su estabilidad institucional.

 Foto: MEF
En enero de 2026, la calificadora de riesgo japonesa Rating and Investment Information (R&I) ratificó la calificación de la deuda soberana de Uruguay en "BBB+" con perspectiva "estable", consolidando su estatus de grado inversor. La agencia destacó el sólido compromiso del país con la consolidación fiscal y su estabilidad institucional, elementos que refuerzan la confianza en la gestión económica uruguaya.

Calificación: BBB+ (grado inversor), reflejando alta confianza en la capacidad de pago de Uruguay.

Perspectiva: Estable.

R&I señaló que, a pesar de la desaceleración económica, esta es impulsada por factores temporales. La gestión fiscal y el cumplimiento de las reglas fiscales han permitido controlar la ratio de deuda pública, que se situó en un 55.7% del PIB a finales de septiembre de 2023, mostrando una ligera disminución en comparación con el año anterior.

La agencia también destacó que, aunque el crecimiento se desacelerará a entre 0.5% y 1.0% para el año completo, y se fundamenta en las proyecciones del FMI.

Esta calificación reafirma la posición de Uruguay como uno de los países más estables de América del Sur, reforzando el entorno para una expansión continua de la inversión privada y el crecimiento económico a mediano plazo.

