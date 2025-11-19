Según el reciente Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Uruguay se posiciona en el tercer lugar en la región, con un puntaje de 62.75. Este destacado lugar responde a un contexto en el que Chile lidera la carrera con un puntaje de 70.56, seguido de Brasil con 62.32. La relevancia de este índice ha sido subrayada por Bloomberg, que resalta la creciente importancia de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos.
Uruguay se destaca en el liderazgo de la Inteligencia Artificial en América Latina
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial evalúa diversos factores que contribuyen al avance de la IA en la región, incluyendo la infraestructura tecnológica, el nivel de inversión en investigación y desarrollo.