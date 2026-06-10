Oddone presentó proyecto de "competencia y reducción del costo de vida" como "importante reforma del Estado"

* Creación de los registros unificados.

* Plazos máximos para obtener una respuesta y el establecimiento de consentimientos luego de un tiempo sin respuesta burocrática, también conocido como silencios positivos.

* Plataforma de información positiva, destinada que todos aquellos tomadores de crédito, cuyo historial de pagos sea positivo, esté contenido para el otorgamiento de avales crediticios.

* Autodespacho aduanero, medida propuesta en colaboración de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.

* Promoción del papeleo notariado electrónico, como los libros de las sociedades empresariales y estados contables.

* Reducción de costos y trámites en registros sanitarios, con vigencia ampliada de 5 a 10 años, renovaciones de estos documentos mediante declaraciones juradas y eliminación de las obligatoriedad de su traducción al inglés o al portugués.

* Se instaurará la posibilidad de iniciar trámites paralelos en habilitaciones, ya que en la actualidad se gestionan de forma secuencial y, con la aprobación de la ley, podrán tramitarse en simultáneo.

Bajar el costo de vida y eliminar barreras a la competencia

Otro capítulo del proyecto impulsa la “eliminación de barreras a la competencia, facilitando la existencia de importadores múltiples para un mismo producto”, señaló. Este es un “buque insignia” del proyecto, manifestó Oddone.

El ministro cuestionó las "prácticas monopólicas” y la “fijación de precios” por unos pocos importadores de productos de alto consumo por la ciudadanía y puso como ejemplo la pasta de dientes y otros productos de primera necesidad y consumo masivo.

Sobre este punto agregó que se plantea “la obligatoriedad de publicación de precios por unidad de medida, para que el consumidor pueda ver el costo más barato que le conviene”.

También otorgará mayor autonomía funcional y de recursos a la Comisión de Defensa de la Competencia, dependiente del MEF. Entre otros puntos, la comisión trabajará denuncias de terceros y avanzará con iniciativas propias para analizar casos.

Apoyo a las Mipymes

En cuanto a las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el secretario de Estado destacó la creación de un sistema gratuito de gestión empresarial para mipymes, así como la unificación de trámites para este conjunto de empresas y la reducción de costos asociados (como registrar un cosmético).

Para las empresas dedicadas al rubro finanzas, Oddone indicó que el proyecto habilitará “espacios controlados” para el desarrollo de soluciones financieras innovadoras.

El proyecto también preveé ampliar las definiciones e incentivos tributarios de las plataformas de financiamiento colectivo (conocidas por su palabra en inglés como crowfounding).