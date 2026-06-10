Una multitud recibió en Somalia al arbitro Omar Ortan, expulsado por EEUU

El arbitro somalí, Omar Artan, excluido del Mundial 2026 tras no poder ingresar a Estados Unidos, regresó a su país entre aplausos y muestras de apoyo. Fue ovacionado por una multitud que lo homenajeó.
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El somalí, que iba a dirigir su primer Mundial, habló con el medio estadounidense Ney York Times, y mostró su "decepción" por lo sucedido. "Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial", sostuvo.
Artan denunció que pese a tener todos los papeles "en regla", fue detenido por la autoridades locales quienes lo llevaron a una celda de detención para interrogarlo durante 11 horas. Luego fue enviado a Estambul, Turquía, prohibiéndole el ingreso al suelo norteamericano.
Omar Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África, agregó que los funcionarios no le dieron ninguna razón para negarle la entrada. "Creo que tienen un problema con mi país", afirmó antes de contar que llevaba cuatro años esperando para arbitrar un Mundial.