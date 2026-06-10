Guía de carga: MTOP y empresas acordaron continuar periodo de prueba

Autoridades del MTOP, encabezadas por la ministra Lucía Etcheverry, se reunieron con directivos de la ITPC a efectos de analizar la marcha de la implementación de la norma.

Durante la reunión las partes acordaron que el actual periodo "es de prueba", razón por lo cuál "se irán realizando los ensayos y ajustes", necesarios. Asimismo, "se realizarán jornadas de información sobre los aspectos operativos con personal técnico y acuerdo de cronograma con las gremiales por los departamentos del país".

Una vez acordado el diseño e implementación, "se definirá su puesta en vigencia en forma progresiva y previa instancia de valoración de acuerdo a las diferentes escalas de las empresas del sector". Esto, aclara, "no significara su obligatoriedad sino hasta que estén las condiciones de prueba cumplidas por parte de la mayoría de las empresas habilitadas".

Comunicado 9 de junio-

La guía es seguridad

Entrevistado en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, el director nacional de Transporte, Felipe Martín, explicó que lo que pretende con la guía "es tener la trazabilidad de la carga". En ese sentido, destacó que el país pasó de movilizar ocho millones de toneladas en 2004 a unos 40 millones en la actualidad, un aumento que también se reflejó en la cantidad de vehículos que circulan por la red vial.

"Estamos hablando aproximadamente de unos 60.000 entre camiones, tractores, semi y remolques. Tener ordenada la circulación y la trazabilidad de la carga es un tema de buena gestión", afirmó.