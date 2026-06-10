Este jueves comienza el Mundial: todos los detalles de una edición histórica

Pero a diferencia de otras ediciones, este Mundial tendrá tres ceremonias de apertura, una por cada país. El viernes 12 de junio será el turno de Canadá, que tendrá a Michael Bublé como principal. Ese mismo día será el turno de Estados Unidos, que previo al choque de la selección, Katy Perry, Future, Anitta, entre otros, actuarán en vivo.
Formato especial del Mundial
Una de las novedades para esta edición, es que el torneo contará con 48 países participantes, aumentando en doce la cantidad respecto a las últimas ediciones. Esto llevó a que la FIFA debiera modificar el formato de la competencia.
Las selecciones se dividieron en doce grupos de cuatro participantes, de los cuales los dos primeros de cada uno y los mejores ocho terceros, accederá a los dieciseisavos de final. De ahí continuará con el sistema de eliminación directa hasta la final.
Nuevas reglas
Otro de los cambios es que a partir del Mundial, comenzarán a regir nuevas reglas referentes a la dinámica del juego. Según explicó la IFAB, esto busca agilizar los partidos y aumentar la cantidad de minutos que se juegan.
Entre lo más destacado, aparecen límites de tiempo para los laterales y saques de arco de cinco segundos, y que todas los cambios tienen que hacerse en un margen menor a los diez segundos. Además se le suman nuevas funciones al VAR.
Sedes del Mundial
Este años, el Mundial cuenta con tres países como anfitriones por lo que cada uno de ellos cuenta con alguna sede en su territorio. El país que más partidos albergará será Estados Unidos, que tendrá la final (MetLife Stadium de Nueva York) y el partido por el tercer y cuarto puesto (Hard Rock Stadium de Miami). Por otro lado, el partido inaugural será en el Estadio Azteca de México.
Canadá
- Estadio BC Place (Vancouver) - 54.500 espectadores
- BMO Field (Toronto) - 30.000 espectadores
México
- Estadio Azteca (Ciudad de México) - 87.000 espectadores
- Estadio Akron (Guadalajara) - 46.232 espectadores
- Estadio BBVA (Monterrey) - 51.348 espectadores
Estados Unidos
- MetLife Stadium (Nueva York) - 82.500 espectadores
- SoFi Stadium (California) - 70.000 espectadores
- AT&T Stadium (Dallas) - 80.000 espectadores
- Arrowhead Stadium (Kansas City) - 76.416 espectadores
- Mercedes Benz Stadium (Atlanta) - 71.000 espectadores
- Lincoln Financial Field (Filadelfia) - 69.596 espectadores
- Hard Rock Stadium (Miami) - 75.540 espectadores
- Lumen Field (Seattle) - 68.740 espectadores
- Levi’s Stadium (San Francisco) - 68.500 espectadores
- Gillette Stadium (Boston) - 65.878 espectadores
- NRG Stadium (Houston) - 71.795 espectadores