Este jueves comienza el Mundial: todos los detalles de una edición histórica

Pero a diferencia de otras ediciones, este Mundial tendrá tres ceremonias de apertura, una por cada país. El viernes 12 de junio será el turno de Canadá, que tendrá a Michael Bublé como principal. Ese mismo día será el turno de Estados Unidos, que previo al choque de la selección, Katy Perry, Future, Anitta, entre otros, actuarán en vivo.

Formato especial del Mundial

Una de las novedades para esta edición, es que el torneo contará con 48 países participantes, aumentando en doce la cantidad respecto a las últimas ediciones. Esto llevó a que la FIFA debiera modificar el formato de la competencia.

Las selecciones se dividieron en doce grupos de cuatro participantes, de los cuales los dos primeros de cada uno y los mejores ocho terceros, accederá a los dieciseisavos de final. De ahí continuará con el sistema de eliminación directa hasta la final.

Nuevas reglas

Otro de los cambios es que a partir del Mundial, comenzarán a regir nuevas reglas referentes a la dinámica del juego. Según explicó la IFAB, esto busca agilizar los partidos y aumentar la cantidad de minutos que se juegan.

Entre lo más destacado, aparecen límites de tiempo para los laterales y saques de arco de cinco segundos, y que todas los cambios tienen que hacerse en un margen menor a los diez segundos. Además se le suman nuevas funciones al VAR.

Sedes del Mundial

Este años, el Mundial cuenta con tres países como anfitriones por lo que cada uno de ellos cuenta con alguna sede en su territorio. El país que más partidos albergará será Estados Unidos, que tendrá la final (MetLife Stadium de Nueva York) y el partido por el tercer y cuarto puesto (Hard Rock Stadium de Miami). Por otro lado, el partido inaugural será en el Estadio Azteca de México.

Canadá

Estadio BC Place (Vancouver) - 54.500 espectadores

BMO Field (Toronto) - 30.000 espectadores

México

Estadio Azteca (Ciudad de México) - 87.000 espectadores

Estadio Akron (Guadalajara) - 46.232 espectadores

Estadio BBVA (Monterrey) - 51.348 espectadores

Estados Unidos