Como manda la tradición popular uruguaya, el año no arranca el 1° de enero. Este domingo, la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay cerró un nuevo capítulo del país. La rambla de Montevideo fue testigo este domingo 5 de abril de un ritual que se repite año a año: la llegada del último ciclista.
Sin excusas
Ya llegó el último ciclista: el año recién empieza
La 81ª edición de la Vuelta Ciclista tuvo como campeón a Pablo Bonilla, de 21 años, quien se quedó con la malla oro tras once etapas de exigencia.