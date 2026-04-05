Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

Sin excusas

Ya llegó el último ciclista: el año recién empieza

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista tuvo como campeón a Pablo Bonilla, de 21 años, quien se quedó con la malla oro tras once etapas de exigencia.

Como manda la tradición popular uruguaya, el año no arranca el 1° de enero. Este domingo, la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay cerró un nuevo capítulo del país. La rambla de Montevideo fue testigo este domingo 5 de abril de un ritual que se repite año a año: la llegada del último ciclista.

Como manda la tradición popular uruguaya, el año no arranca el 1° de enero. Este domingo, la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay cerró un nuevo capítulo del país. La rambla de Montevideo fue testigo este domingo 5 de abril de un ritual que se repite año a año: la llegada del último ciclista.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Como manda la tradición popular uruguaya, el año no arranca el 1° de enero. Este domingo, la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay cerró un nuevo capítulo del país. La rambla de Montevideo fue testigo este domingo 5 de abril de un ritual que se repite año a año: la llegada del último ciclista.

El verano, las vacaciones, las noches largas y los días lentos se despiden ahora que ese último pedalista pone un pie en tierra firme en la explanada de la Intendencia.

El ganador

La edición 81 tuvo como campeón a Pablo Bonilla, de 21 años, del Club Náutico Boca de Cufré, quien se quedó con la malla oro tras once etapas de exigencia.

Los puestos de honor los completaron el argentino Lucas Gaday (2°) y el uruguayo Ignacio Maldonado (3°) . La última etapa (Trinidad a Montevideo) fue ganada por Roderyck Asconeguy, del Dolores Cycles Club.