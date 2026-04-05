Estados Unidos e Israel intensifican ataques a infraestructura civil de Irán

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sumó este sábado un nuevo capítulo con bombardeos sobre infraestructura civil iraní y una contundente respuesta militar de Teherán. Un proyectil impactó en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, causando al menos una víctima fatal. Se trata del cuarto ataque en esa zona desde el pasado 28 de febrero, en un contexto de ofensiva sostenida.
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Desde la misión iraní ante Naciones Unidas denunciaron que los ataques constituyen “crímenes de guerra” y reclamaron una condena internacional. En paralelo, reportes locales señalaron impactos en la Zona Petroquímica de Mahshahr, con al menos cinco muertos, y en el puente B1 Karaj-Teherán, donde ocho personas fallecieron y 95 resultaron heridas tras el colapso parcial de la estructura.
Infraestructura civil bajo fuego
Durante la jornada, bombardeos estadounidenses e israelíes alcanzaron varias plantas petroquímicas en la región de Juzestán, uno de los principales polos energéticos iraníes. Entre los objetivos se encuentra el complejo estatal Bandar Imam, que sufrió daños significativos.
Autoridades provinciales confirmaron además impactos en las instalaciones Fajr 1 y 2, así como en otras infraestructuras cercanas. Estos ataques profundizan la preocupación por la afectación a sectores clave de la economía y servicios básicos, en medio de denuncias por daños a infraestructura civil crítica.
Respuesta iraní y expansión del conflicto
En respuesta, Irán lanzó la oleada número 95 de la Operación Promesa Veraz 4, dirigida contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en la región. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó ataques con misiles de distinto alcance contra sistemas HIMARS, baterías Patriot y otras posiciones en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.
Asimismo, se reportaron impactos en diversas ciudades bajo control israelí, como Tel Aviv y Petah Tikva. Según fuentes iraníes, desde el inicio del conflicto han sido destruidos o dañados numerosos equipos militares avanzados, incluyendo aeronaves y drones.
La escalada no muestra señales de desaceleración y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión regional aún mayor.