Estados Unidos e Israel intensifican ataques a infraestructura civil de Irán

Autoridades provinciales confirmaron además impactos en las instalaciones Fajr 1 y 2, así como en otras infraestructuras cercanas. Estos ataques profundizan la preocupación por la afectación a sectores clave de la economía y servicios básicos, en medio de denuncias por daños a infraestructura civil crítica.

Respuesta iraní y expansión del conflicto

En respuesta, Irán lanzó la oleada número 95 de la Operación Promesa Veraz 4, dirigida contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en la región. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó ataques con misiles de distinto alcance contra sistemas HIMARS, baterías Patriot y otras posiciones en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, se reportaron impactos en diversas ciudades bajo control israelí, como Tel Aviv y Petah Tikva. Según fuentes iraníes, desde el inicio del conflicto han sido destruidos o dañados numerosos equipos militares avanzados, incluyendo aeronaves y drones.

La escalada no muestra señales de desaceleración y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión regional aún mayor.