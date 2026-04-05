El papa León XIV usa su primera Pascua para lanzar un llamado a la paz mundial

No resignarse ante la violencia

Sus palabras cobraron especial relevancia ante el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, so pena de enviarlos al "infierno". El primer Papa estadounidense advirtió que "nos estamos acostumbrando a la violencia" y exhortó a los fieles a no resignarse "ante el mal".

Unas 50.000 personas colmaron este domingo la plaza de San Pedro para participar en la ceremonia que celebra la resurrección de Jesús. Fuera del Vaticano, también fue una Pascua de estreno para Sarah Mullally, recientemente elegida arzobispa de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia anglicana.

En Jerusalén, en tanto, las comunidades cristianas volvieron a enfrentar dificultades para celebrar los actos religiosos del fin de la Semana Santa debido a las restricciones impuestas por las autoridades israelíes.