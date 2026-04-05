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Mundo León XIV | Pascua | Donald Trump

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El papa León XIV usa su primera Pascua para lanzar un llamado a la paz mundial

Pascua 2026: Ante 50 mil fieles y en medio de la tensión por el ultimátum de Trump a Irán, el papa León XIV advirtió sobre la normalización de la violencia.

Este domingo el papa León XIV usa su primera Pascua para lanzar un ferviente llamado a la paz mundial.

Este domingo el papa León XIV usa su primera Pascua para lanzar un ferviente llamado a la paz mundial.

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Ante 50.000 fieles y en medio de la tensión por el ultimátum de Trump a Irán, el papa León XIV advirtió en su primera Pascua sobre la normalización de la violencia y pidió deponer las armas. Fuera del Vaticano, también fue una Pascua de estreno para Sarah Mullally, recientemente elegida arzobispa de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia anglicana.

Un mensaje contra la guerra

El papa León XIV centró su primer mensaje de Pascua como Sumo Pontífice en un encendido llamamiento a la paz. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, tras presidir la misa de Resurrección, pidió que la resurrección de Cristo transforme los corazones para que "quienes tienen armas en sus manos las depongan y quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz".

No resignarse ante la violencia

Sus palabras cobraron especial relevancia ante el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, so pena de enviarlos al "infierno". El primer Papa estadounidense advirtió que "nos estamos acostumbrando a la violencia" y exhortó a los fieles a no resignarse "ante el mal".

Unas 50.000 personas colmaron este domingo la plaza de San Pedro para participar en la ceremonia que celebra la resurrección de Jesús. Fuera del Vaticano, también fue una Pascua de estreno para Sarah Mullally, recientemente elegida arzobispa de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia anglicana.

En Jerusalén, en tanto, las comunidades cristianas volvieron a enfrentar dificultades para celebrar los actos religiosos del fin de la Semana Santa debido a las restricciones impuestas por las autoridades israelíes.

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