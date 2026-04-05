Ante 50.000 fieles y en medio de la tensión por el ultimátum de Trump a Irán, el papa León XIV advirtió en su primera Pascua sobre la normalización de la violencia y pidió deponer las armas. Fuera del Vaticano, también fue una Pascua de estreno para Sarah Mullally, recientemente elegida arzobispa de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia anglicana.
Urbi et Orbi
El papa León XIV usa su primera Pascua para lanzar un llamado a la paz mundial
Pascua 2026: Ante 50 mil fieles y en medio de la tensión por el ultimátum de Trump a Irán, el papa León XIV advirtió sobre la normalización de la violencia.