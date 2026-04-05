HIF Global y el gobierno uruguayo postergan acuerdo por planta en Paysandú

El proyecto apunta a la producción de combustibles sintéticos mediante el uso de energías renovables, hidrógeno verde y dióxido de carbono. Además, contempla el desarrollo de infraestructura complementaria, como una planta de paneles solares y un parque eólico. La capacidad estimada alcanzaría las 880.000 toneladas anuales, con inicio de operaciones previsto para 2029.

Objeciones desde Argentina complican la localización

El segundo factor que incide en la demora proviene de Argentina. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, advirtió sobre posibles acciones internacionales si la planta se instala frente a la ciudad de Colón.

Ante este escenario, el gobierno uruguayo solicitó a la empresa evaluar alternativas de localización, mientras busca encauzar las negociaciones y evitar un conflicto bilateral.