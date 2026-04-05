El gobierno uruguayo y la empresa HIF Global acordaron postergar el memorando de entendimiento firmado en diciembre de 2025 para avanzar en el proyecto de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú. La decisión, según fuentes oficiales, responde a la necesidad de destrabar aspectos clave vinculados al costo de la energía y a planteos surgidos desde Argentina.
Tensiones con Argentina frenan avance
HIF Global y el gobierno uruguayo postergan acuerdo por planta en Paysandú
La iniciativa de combustibles sintéticos enfrenta diferencias por el precio de la energía con UTE y cuestionamientos desde Entre Ríos. Las negociaciones continuarán por tres meses.