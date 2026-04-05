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Política HIF Global | combustibles | Argentina

Tensiones con Argentina frenan avance

HIF Global y el gobierno uruguayo postergan acuerdo por planta en Paysandú

La iniciativa de combustibles sintéticos enfrenta diferencias por el precio de la energía con UTE y cuestionamientos desde Entre Ríos. Las negociaciones continuarán por tres meses.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El gobierno uruguayo y la empresa HIF Global acordaron postergar el memorando de entendimiento firmado en diciembre de 2025 para avanzar en el proyecto de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú. La decisión, según fuentes oficiales, responde a la necesidad de destrabar aspectos clave vinculados al costo de la energía y a planteos surgidos desde Argentina.

El acuerdo original, rubricado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, establecía un plazo de 90 días para definir condiciones esenciales del proyecto. Sin embargo, surgieron diferencias en torno al precio de la energía eléctrica que suministraría UTE. Mientras la empresa propuso pagar 40 dólares por megavatio hora, el ente estatal maneja tarifas superiores, lo que ha impedido alcanzar un consenso.

Energía, un punto clave para destrabar el proyecto

La postergación se extenderá por tres meses, período en el que se intensificarán las negociaciones, especialmente durante abril y mayo. El costo energético es considerado determinante para la viabilidad de la inversión, que prevé la construcción de la planta hacia fines de 2026.

El proyecto apunta a la producción de combustibles sintéticos mediante el uso de energías renovables, hidrógeno verde y dióxido de carbono. Además, contempla el desarrollo de infraestructura complementaria, como una planta de paneles solares y un parque eólico. La capacidad estimada alcanzaría las 880.000 toneladas anuales, con inicio de operaciones previsto para 2029.

Objeciones desde Argentina complican la localización

El segundo factor que incide en la demora proviene de Argentina. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, advirtió sobre posibles acciones internacionales si la planta se instala frente a la ciudad de Colón.

Ante este escenario, el gobierno uruguayo solicitó a la empresa evaluar alternativas de localización, mientras busca encauzar las negociaciones y evitar un conflicto bilateral.

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