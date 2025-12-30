Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

desafíos

2025: Un año terrible en el escenario internacional

La geopolítica se ha vuelto cada vez más agresiva, con potencias globales debilitadas en su influencia y protagonismo.

Las guerras han acentuado las tensiones.

Las guerras han acentuado las tensiones.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por María Noel Sanguinetti

El año 2025 será recordado como un período de grandes desafíos a nivel internacional, marcado por un contexto geopolítico complicado que ha tenido profundos efectos en la economía global. Las guerras en diversas regiones han exacerbado las tensiones, impactando la estabilidad y el crecimiento económico en todo el mundo. Estas situaciones han generado no solo crisis humanitaria, sino también desequilibrios económicos que han puesto a prueba la resiliencia de muchas naciones.

La geopolítica se ha vuelto cada vez más agresiva, con potencias globales debilitadas en su influencia y protagonismo. En este marco, las instituciones internacionales han sufrido la crisis de autoridad y confianza, debilitadas por un poder que parece ausente de reglas claras y justas. Además, el avance de la inteligencia artificial (IA) ha suscitado temores sobre su impacto en el empleo, la privacidad y la ética, añadiendo una capa de complejidad a un mundo que ya enfrenta múltiples crisis.

En América Latina, la situación es igualmente preocupante. A medida que las fuerzas progresistas buscan implementar cambios significativos, se ven amenazadas por un resurgimiento de la ultraderecha que avanza a grandes pasos. Las elecciones recientes en varios países de la región han reflejado una creciente polarización, donde el extremismo ideológico está causando estragos en la cohesión social y política. En este contexto, el papel de Estados Unidos también se redefine, con una política exterior que parece posicionarse favor de alianzas estratégicas que podrían alterar el equilibrio de poder en la región.

A medida que enfrentamos un mundo cada vez más complejo y desafiante, el futuro se presenta incierto. Las izquierdas y los movimientos progresistas deben reevaluar sus estrategias para navegar esta nueva realidad y responder a las inquietudes de las poblaciones que enfrentan incertidumbre en múltiples frentes. La capacidad de adaptación y la búsqueda de soluciones innovadoras serán cruciales para afrontar los retos que se avecinan en un paisaje internacional que continúa transformándose rápidamente.

Dejá tu comentario