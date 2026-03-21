Orsi llegó a Colombia, se reunió con Petro y este sábado asume la presidencia de la Celac

Entre esos temas mencionó el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza y la situación económica.

La paz como valor esencial de la región

Orsi tomará la posta de la Presidencia Pro Témpore del organismo, un hecho político que el gobierno valora en sí mismo, pero además por las circunstancias que anteceden a la reunión de este bloque, con una guerra en Oriente Medio sin finalización a la vista y con una escalada bélica diaria, y con la huella fresca todavía de la incursión militar que Donald Trump desplegó sobre Caracas el pasado 3 de enero, en una operación en la que los norteamericanos secuestraron al gobernante venezolano Nicolás Maduro y convulsionó profundamente el continente, pero sobre todo el Caribe, hasta estos días.

Ese es el marco en el que Orsi, una vez más, destacará la importancia de la paz como valor esencial de la región, porque América Latina y el Caribe sigue siendo un territorio que no registra enfrentamientos armados tradicionales. El mandatario remarcará que la región no debe "cejar en los esfuerzos" de mantener esa cohesión que distingue al continente del resto del planeta, "más allá de las diferencias políticas" que hoy hay entre los gobiernos.

El presidente expondrá ante el resto de los jefes de Estado sobre las 16.40 de este sábado, también hará mención al inevitable tema de la seguridad, aquí de nuevo en clave de cooperación regional, en tanto debe ser un esfuerzo conjunto y articulado en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. De hecho, consultado días atrás por la exclusión de Uruguay en la iniciativa estadounidense del Escudo de las Américas, Orsi dijo que Uruguay estaba de acuerdo en trabajar unido a otros países con el común objetivo de frenar el avance de la delincuencia, que no reconoce fronteras.

En este sentido, el presidente hará mención a la necesidad de cuidar la estabilidad de los Estado y al desafío de mantener su "pacificación interna".