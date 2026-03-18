El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, presentó reparos a al idea de invertir $150 millones en el Estadio Centenario para el Mundial 2023, y propuso destinar una parte de los fondos para mejorar las canchas de los equipos locales.
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"Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario", sostuvo presidente de Cámara de la Construcción
El presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, propuso que una parte de los fondos sea destinada a mejorar las canchas de los equipos locales.