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Sociedad Alejandro Ruibal | canchas |

para el fútbol

"Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario", sostuvo presidente de Cámara de la Construcción

El presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, propuso que una parte de los fondos sea destinada a mejorar las canchas de los equipos locales.

Ruibal dice que no invertiría U$S 150 millones en el Centenario.

Ruibal dice que no invertiría U$S 150 millones en el Centenario.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, presentó reparos a al idea de invertir $150 millones en el Estadio Centenario para el Mundial 2023, y propuso destinar una parte de los fondos para mejorar las canchas de los equipos locales.

Ruibal hizo estas consideraciones este miércoles durante un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Tras destacar la importancia de la industria de la construcción, que representa alrededor del 10% del PIB y genera 250.000 puestos de trabajos directos e indirectos, se refirió al campeonato mundial organizado por la FIFA en 2030, que tendrá como una de las sedes a Uruguay.

Vamos a tener un partido en Montevideo. Qué bueno, ¿no? En el Estadio Centenario, 2030, nos merecíamos eso. Van a decir que estoy medio loco por lo que voy a decir, yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario”, afirmó.

Recordó que la última vez que se reformó algo en el Estadio Centenario se invirtieron US$ 6 millones para la disputa de las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores en 2021, cuando se le hizo “un lavado de cara”.

Invertir en canchas

“Yo creo que se le puede invertir un monto menor al estadio, manteniendo el valor patrimonial de un estadio que es un monumento, pero atendiendo al uso que le damos al Estadio Centenario”.

“Si me dicen que la plata está, yo invierto US$ 50 millones en el estadio y US$ 100 millones los invierto en la mayoría de las canchas de los equipos, que es donde van los uruguayos todos los fines de semana a ver el fútbol”, afirmó. “Yo creo que la FIFA tiene que entender eso”, añadió.

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