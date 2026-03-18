"Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario", sostuvo presidente de Cámara de la Construcción

“Vamos a tener un partido en Montevideo. Qué bueno, ¿no? En el Estadio Centenario, 2030, nos merecíamos eso. Van a decir que estoy medio loco por lo que voy a decir, yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario”, afirmó.

Recordó que la última vez que se reformó algo en el Estadio Centenario se invirtieron US$ 6 millones para la disputa de las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores en 2021, cuando se le hizo “un lavado de cara”.

Invertir en canchas

“Yo creo que se le puede invertir un monto menor al estadio, manteniendo el valor patrimonial de un estadio que es un monumento, pero atendiendo al uso que le damos al Estadio Centenario”.

“Si me dicen que la plata está, yo invierto US$ 50 millones en el estadio y US$ 100 millones los invierto en la mayoría de las canchas de los equipos, que es donde van los uruguayos todos los fines de semana a ver el fútbol”, afirmó. “Yo creo que la FIFA tiene que entender eso”, añadió.