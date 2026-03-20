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Delegación del Frente Amplio se reunió con el presidente de Cuba

La Presidencia de Cuba difundió imágenes del encuentro de la delegación del Frente Amplio con el presidente Díaz-Canel.

Fernando Pereira debate con el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel.

Fernando Pereira debate con el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel.

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Por Pablo Silva Galván

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este viernes a la delegación del Frente Amplio (FA) encabezada por Fernando Pereira, quienes llegaron a La Habana para expresar la solidaridad de la fuerza política con el pueblo de la isla, bloqueada y agredida por el gobierno de Estados Unidos.

Acompañan a Pereira la exdiputada Ana Olivera, el presidente de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales del FA (Carifa) Fernando Gambera, y el diputado Heber Bouses. También estuvo presente en la reunión el embajador uruguayo en Cuba, Juan Canessa.

La visita se realiza en el marco de un encuentro solidario de los partidos políticos de izquierda latinoamericanos y europeos, con el fin de expresar su apoyo al pueblo cubano.

Durante el encuentro con Díaz-Canel, se realizó un repaso de las relaciones entre ambos países y de las acciones que Cuba lleva adelante para sortear las dificultades ocasionadas por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

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Cuba ante el bloqueo

Cuba enfrenta un recrudecimiento del bloqueo. Este fue impuesto en 1962 por el gobierno de Estados Unidos y ha tenido diferentes etapas. Desde el pasado mes de febrero se ha intensificado con la prohibición del gobierno de Donald Trump de vender petróleo a la isla.

EEUU recurre a "amenazas ilegales" para mantener su bloqueo petrolero contra Cuba, denunció este viernes el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

"Cuba tiene derecho a importar combustible (....) y los países están sufriendo amenazas ilegales, amenazas ilegítimas si van a exportar combustible a Cuba", indicó el vicecanciller en conferencia de prensa.

Desde fines de enero, añadió, el Gobierno de EEUU ha declarado un "bloqueo energético efectivo", por el cual Cuba no recibe desde hace meses ningún combustible.

Pero Washington ha mantenido esa "agresividad" durante casi 70 años, apuntó Fernández de Cossío, en alusión al bloqueo económico, comercial y financiero que "impacta con sentido destructivo la vida de los cubanos".

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