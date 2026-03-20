Delegación del Frente Amplio se reunió con el presidente de Cuba

Durante el encuentro con Díaz-Canel, se realizó un repaso de las relaciones entre ambos países y de las acciones que Cuba lleva adelante para sortear las dificultades ocasionadas por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaCuba/status/2035101112689189201&partner=&hide_thread=false | En una jornada marcada por la solidaridad hacia la Revolución cubana, el Presidente @DiazCanelB se reunió con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de #Uruguay, y la delegación que le acompaña en el Convoy Nuestra América a #Cuba. pic.twitter.com/RJbKQYE3Nt — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) March 20, 2026

Cuba ante el bloqueo

Cuba enfrenta un recrudecimiento del bloqueo. Este fue impuesto en 1962 por el gobierno de Estados Unidos y ha tenido diferentes etapas. Desde el pasado mes de febrero se ha intensificado con la prohibición del gobierno de Donald Trump de vender petróleo a la isla.

EEUU recurre a "amenazas ilegales" para mantener su bloqueo petrolero contra Cuba, denunció este viernes el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

"Cuba tiene derecho a importar combustible (....) y los países están sufriendo amenazas ilegales, amenazas ilegítimas si van a exportar combustible a Cuba", indicó el vicecanciller en conferencia de prensa.

Desde fines de enero, añadió, el Gobierno de EEUU ha declarado un "bloqueo energético efectivo", por el cual Cuba no recibe desde hace meses ningún combustible.

Pero Washington ha mantenido esa "agresividad" durante casi 70 años, apuntó Fernández de Cossío, en alusión al bloqueo económico, comercial y financiero que "impacta con sentido destructivo la vida de los cubanos".