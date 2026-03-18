BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril

La vicepresidenta del Banco de Previsión Social (BPS), María del Rosario Oiz, informó este martes el adelantamiento de las fechas de pagos de las jubilaciones y las pensiones que se cobran en abril por la Semana de Turismo, que irá del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.
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Oiz recordó que a fines del año pasado el directorio del BPS aprobó el calendario de pagos para todo el año, que se va anunciando mensualmente en la página web del organismo.
Primer día hábil de abril
A diferencia de los otros meses, que el pago se inicia en el primer día hábil, en abril se comenzará a pagar en la Semana de Turismo, a partir del lunes 30 al miércoles 1 de abril.
Esos días, abrirán las cajas de la casa central del BPS para los pagos en Montevideo, al igual que los bancos y las agencias de cobranza en la capital y en el interior. Para después de Turismo, quedarán las giras de pagos desde el miércoles 8 de abril, para que los pasivos que viven en las localidades más chicas puedan cobrar sus prestaciones.