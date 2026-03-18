BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril

Esos días, abrirán las cajas de la casa central del BPS para los pagos en Montevideo, al igual que los bancos y las agencias de cobranza en la capital y en el interior. Para después de Turismo, quedarán las giras de pagos desde el miércoles 8 de abril, para que los pasivos que viven en las localidades más chicas puedan cobrar sus prestaciones.