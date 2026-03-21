Defensor le ganó de atrás a Nacional y Jadson Viera otra vez en jaque

La visita fue efectiva: generó la primera chance y la transformó en gol. Nacional abrió la cuenta luego de un desborde de Tomás Verón Lupi desde la derecha que derivó en un tiro en el palo de Gonzalo Carneiro, rebote tras el que Luciano Boggio la mandó al fondo de la red.

Defensor sintió el impacto del gol, pero a los 30 minutos el partido cambió luego de que Mauricio Amaro estuviera cerca de empatarlo con un remate al borde del área que se fue apenas afuera.

Cuando el gol local no llegaba, apareció Alexander Machado y anotó el empate. Una vez más, Alan Torterolo atacó a Cándido por derecha y conectó un centro que logró despejar la defensa. Sin embargo, desde la izquierda llegó el centro de Nicolás Wunsch para que el atacante apareciera sin marca dentro del área y decretara el 1-1 con un cabezazo.

A pocos minutos del cierre del primer tiempo, Nicolás López sufrió una lesión y no pudo salir a jugar el complemento. En su lugar ingresó Juan Cruz de los Santos.

Defensor jugó un gran segundo tiempo

En el segundo tiempo Defensor Sporting terminó de justificar la victoria. A los 66’, el paraguayo Brian Montenegro malogró una inmejorable chance debajo del arco, cuando conectó un tiro que se fue apenas afuera luego de un centro desde la izquierda que Torterolo bajó en el segundo palo.

Jadson Viera mandó dos variantes para afrontar los últimos 20 minutos: Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez por Verón Lupi y Lodeiro.

El gol de la remontada violeta llegó a los 75 minutos a raíz de un contragolpe que capitalizó Montenegro, quien anticipó a la defensa tricolor luego de una aparición de Agazzi por derecha.

El violeta terminó aguantando la victoria ante un Nacional inoperante que continúa sin ganar dos partidos al hilo en el año y perdió tres de sus últimos cuatro encuentros. E equipo no levanta cabeza y Jadson Viera vuelve a estar al filo de la cornisa