Intendencia de Montevideo prepara propuesta sin túnel y bajando el tiempo de los viajes

El pasado jueves, en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi se reunió con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y los intendentes Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones) para terminar de afinar la propuesta para la reforma de la movilidad del área metropolitana.
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Si bien los participantes de la instancia se retiraron sin hacer declaraciones, este viernes el jefe de la comuna canaria brindó los principales detalles del encuentro en una rueda de prensa. Concretamente, Legnani dejó claro que en la instancia “se consolidó” el hecho de que el proyecto en el que se trabajará tendrá como centro la utilización del sistema BRT -Bus Rapid Transit, o en español, Autobús de tránsito Rápido- en dos troncales.
Según detalló el intendente, una de las troncales tendrá como origen Ciudad de la Costa, pasando por Avenida Italia, Tres Cruces hasta llegar a plaza Independencia por Avenida 18 de Julio. La otra, por su parte, no ingresará a Canelones, dado que tendrá como eje Avenida 8 de Octubre y Camino Maldonado, terminando el tramo en la zona del estadio Campeón del Siglo.
Túnel sí, túnel no
Más allá de estos avances, Legnani confirmó que lo que “está por definirse” es la construcción del túnel sobre 18 de Julio. Según explicó, la semana que viene se volverá a desarrollar una nueva reunión para tomar “a la brevedad” una definición al respecto.
Por su parte la Intendencia de Montevideo, en estos momentos está trabajando el tema en la órbita de la Unidad de Movilidad. “Llevaremos el informe que nos piden a la reunión” para convencer al gobierno de prescindir del soterramiento sobre 18 de Julio a partir de una nueva propuesta, aseguraron.
El desafío de construir una nueva propuesta tiene que ver con aproximar los tiempos de viaje a lo que se aspira desde el gobierno. La propuesta que implica la construcción del túnel ahorraría alrededor de 30 minutos de viaje, independiente de la troncal.
Por lo pronto, se reconoce desde la IM que, en cualquier caso, el nuevo planteo pondrá sobre la mesa tiempos que “no son los mismos” que se manejan con la construcción de la obra. El principal escollo está en que el túnel tiene como fundamento “ampliar el espacio vial”, algo que no se puede lograr en la superficie porque no se puede “inventar una nueva senda”.