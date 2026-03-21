Intendencia de Montevideo prepara propuesta sin túnel y bajando el tiempo de los viajes

Túnel sí, túnel no

Más allá de estos avances, Legnani confirmó que lo que “está por definirse” es la construcción del túnel sobre 18 de Julio. Según explicó, la semana que viene se volverá a desarrollar una nueva reunión para tomar “a la brevedad” una definición al respecto.

Por su parte la Intendencia de Montevideo, en estos momentos está trabajando el tema en la órbita de la Unidad de Movilidad. “Llevaremos el informe que nos piden a la reunión” para convencer al gobierno de prescindir del soterramiento sobre 18 de Julio a partir de una nueva propuesta, aseguraron.

El desafío de construir una nueva propuesta tiene que ver con aproximar los tiempos de viaje a lo que se aspira desde el gobierno. La propuesta que implica la construcción del túnel ahorraría alrededor de 30 minutos de viaje, independiente de la troncal.

Por lo pronto, se reconoce desde la IM que, en cualquier caso, el nuevo planteo pondrá sobre la mesa tiempos que “no son los mismos” que se manejan con la construcción de la obra. El principal escollo está en que el túnel tiene como fundamento “ampliar el espacio vial”, algo que no se puede lograr en la superficie porque no se puede “inventar una nueva senda”.