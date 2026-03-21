Marset declaró y la Justicia de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza

Según la Fiscalía, la operación de Marset abarca varios países desde Bolivia hasta Uruguay, Brasil y Paraguay de donde se solía traficar droga con destino a Países Bajos, Portugal y Bélgica, según medios paraguayos.

Dentro de cinco días, se celebrará una nueva audiencia en la que se conocerá formalmente la acusación. Se espera que Marset responda si es culpable o no, y a partir de eso se sabrá si el proceso sigue por la vía del juicio o se negociará un acuerdo con la Fiscalía.

Atentado y amenaza a Ferrero en 2020

Información que la Policía de Francia logró descifrar sobre comunicaciones de Sebastián Marset en una investigación de Países Bajos sobre la operativa desarrollada por el narcotraficante uruguayo en América y Europa, logró confirmar que días antes al atentado con una bomba molotov a la sede de la Brigada de Drogas en el Prado y a la amenaza a Mónica Ferrero, el 9 y 10 de mayo de 2020, Marset anunció que lo iba a hacer.

Según publica El Observador, esa información fue remitido por la Policía de Francia a la Policía de Uruguay y notificada al fiscal de Flagrancia Diego Pérez quien investigó ambos hechos y logró la imputación y condena de unas 40 personas. Además había llegado a la conclusión de que Marset estaba detrás de ambos delitos pero le faltaba una prueba concluyente para demostrarlo.