51 brigadistas viajarán a Cuba con alimentos, medicinas y trabajo solidario

Las brigadas solidarias hacia Cuba no son nuevas. Se remontan a 1966, cuando el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) comenzó a organizar delegaciones de trabajo voluntario provenientes de distintos continentes. Incluso antes, en 1962 maestros como Julio Castro respondieron al llamado de Fidel y formaron brigadas internacionales de alfabetización.

Mariana Capurro explicó en diálogo con Caras&Caretas que el viaje desde Uruguay se enmarca en esa tradición y se potencia en esta edición por los 100 años del natalicio de Fidel Castro.

“El viaje está enmarcado en las brigadas solidarias que hace el ICAP desde el 66. Esta brigada número 32 y coincide con los 100 años del natalicio de Fidel”, detalló la brigadista. Uruguay participa como parte de la Brigada Sudamericana, desde el 2022 ha retomado una presencia estable, todos los eneros una delegación viaja y, durante el año previo, impulsa una campaña de apoyo y recolección de insumos.

51 brigadistas

La delegación uruguaya será este año de 51 personas, posiblemente la más numerosa, según adelantaron desde la organización. La preparación y la campaña están coordinadas por la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, donde confluyen el PIT-CNT, la FEUU, sindicatos y comités de base.

Fátima Arévalo, otra brigadista que hará este año su primera experiencia, subrayó que la brigada es más que un viaje, es un espacio de militancia con un objetivo político claro.

“El objetivo fundamental de la brigada es romper el bloqueo. Y una de las formas de hacerlo es ir, llevar medicamentos, llevar la recaudación, pero sobre todo hacer un trabajo político en la sociedad uruguaya”, afirmó Arévalo.

La brigada, sostuvo Capurro, se convirtió en un punto de encuentro entre militantes sociales, estudiantiles, sindicales y también personas sin militancia orgánica que quieren aportar a Cuba. “Hay gente que milita, gente que no milita, y que entiende que esta campaña abre puertas para ayudar”, sostuvo.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 10.58.27 AM Grupo de brigadistas en 2024.

Medicamentos en la valija

La recolección y traslado de medicamentos es el principal objetivo. Las entrevistadas contaron que las valijas de 23 kilos que viajan en bodega, llevan principalmente medicamentos e insumos. Mediante un acuerdo con la cancillería uruguaya, dan el status de valijas diplomáticas a estos equipajes, y así se aseguran que la ayuda llegue a Cuba a pesar del bloqueo.

La colaboración consiste principalmente en insumos médicos esenciales: gasas, jeringas, mariposas, sondas, analgésicos. “No nos están pidiendo cosas estrafalarias. Nos piden gasas, jeringas, material esencial para un hospital”. aseguró Arévalo.

Esfuerzo militante

El viaje no es financiado por Cuba. Cada brigadista paga su pasaje y los 795 dólares correspondientes a la estadía de 15 días que incluye alojamiento, comida y transporte interno. Como para muchas personas el costo sería inaccesible sin un mecanismo solidario, la coordinadora implementa la venta de rifas como método de financiamiento.

“Existe un mecanismo de rifas para financiar el pasaje. Si no fuera por eso, mucha gente no podría viajar”, comentaron.

En paralelo, la campaña incluye bonos de colaboración de 100 pesos y la recolección de medicación en distintos puntos del país, particularmente utilizando locales sindicales para acopiar donaciones destinadas a Cuba.

Denunciar el bloqueo

Las entrevistadas insistieron en que es fundamental denunciar e intentar romper el bloqueo que pesa sobre Cuba. Sostuvieron que se trata de un entramado económico, comercial y financiero que condiciona la vida cotidiana en la isla.

“El recrudecimiento del bloqueo desde el primer gobierno de Trump generó una acumulación de situaciones que hacen complejo el cotidiano, dificultades para importar, para exportar, para acceder al crédito internacional”, explicó Capurro.

Un ejemplo proviene de un laboratorio farmacéutico visitado por una brigada anterior:

“Fueron a comprar un software para una máquina. Tenían el dinero y les dijeron: ‘Como sos Cuba, no te lo vendo’. Así de claro”, relatan.

Internacionalismo

La brigada trabaja en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en Caimito, donde han pasado más de 155.000 brigadistas desde los años 60. El trabajo voluntario suele ser en tareas agrícolas como desmalezar, limpiar y acondicionar predios. También hay visitas a sitios históricos, conferencias, recorridas universitarias, y la participación en la emblemática Marcha de las Antorchas del 27 de enero.

Para las entrevistadas, el sentido profundo del viaje está en el intercambio humano. Así lo sintetiza Arévalo:

“Los cubanos han viajado por todo el mundo con brigadas médicas. Que hoy reciban a 51 uruguayos llevando medicamentos es para ellos un apoyo solidario e ideológico que les ayuda a resistir”.

“El sentido de la campaña va más allá del viaje. Queremos que funcione como un espacio de militancia para denunciar el bloqueo y explicar las razones de la situación que vive Cuba”, afirmó.

Itinerario

El itinerario incluirá también actividades culturales y un fuerte componente formativo. Los primeros días se desarrollarán en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella (CIJAM), donde comienza la rutina de trabajo rural donde se organizan labores productivas para colaborar con productores de la zona.

El cronograma contempla conferencias sobre “Contexto Político Cubano Actual” y “Guerra Mediática en el Teatro de Operaciones Cognitivo”, recorridas por el Centro Fidel Castro, visitas a la Universidad de La Habana y la participación en la histórica Marcha de las Antorchas del 28 de enero.

Hospital 10 de Octubre

El núcleo del apoyo médico uruguayo se dirige al Hospital Clínico-Quirúrgico 10 de Octubre, en La Habana, donde se entregarán tanto los medicamentos como la recaudación económica de la campaña. Para las brigadistas, este destino concentra el sentido más concreto del internacionalismo.

“Saber que 51 brigadistas van a llevar insumos esenciales a un hospital cubano es profundamente significativo”, afirmó Arévalo.