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Sociedad advertencia | aire polar | MetSul

A sacar las cobijas

Advertencia meteorológica en Uruguay: pronostican el ingreso de aire polar más intenso del año

Inumet y MetSul prevén el ingreso de la masa de aire polar más rigurosa del año, con heladas severas y temperaturas bajo cero en todo el país.

Advertencia por aire polar

Advertencia por aire polar

 Imagen: Metsul.
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Tras el paso de un frente inestable que dejó precipitaciones generalizadas en las últimas horas, Uruguay se prepara para un cambio drástico en las condiciones climáticas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul coinciden en la advertencia por el ingreso inminente de una masa de aire de origen polar que promete ser la más rigurosa de lo que va del año, coincidiendo exactamente con el solsticio de invierno este domingo 21 de junio.

Los expertos advierten sobre una caída abrupta de las temperaturas, acompañada de heladas severas y generalizadas que afectarán a todo el territorio nacional durante los próximos días.

Análisis técnico de MetSul: Origen antártico y el núcleo del frío extremo

De acuerdo con el informe detallado emitido por el observatorio meteorológico brasileño MetSul, la región del Cono Sur experimentará una irrupción de aire de origen antártico de fuerte intensidad. Los meteorólogos explican que el fenómeno se divide en dos etapas: un primer pulso frío estabilizará el tiempo este fin de semana, pero dará paso a un segundo frente frío entre el lunes 22 y el martes 23 de junio, el cual transportará el verdadero núcleo de la masa polar.

El análisis de modelos predictivos de la agencia destaca una evolución crítica para Uruguay:

  • Pico del fenómeno: Se prevé que la parte más intensa de la masa de aire polar golpee la región entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio.

  • Departamentos más afectados: Los mapas de anomalías térmicas muestran un impacto directo y severo en el norte y centro del país. Localidades de Salto, Tacuarembó y Rivera quedarán cubiertas bajo un núcleo de aire polar que proyecta temperaturas extremas de entre -3°C y -5°C (representadas en niveles atmosféricos críticos) de cara al miércoles 24.

  • Desplazamiento hacia el sur: El informe meteorológico advierte que, tras consolidarse en el norte, las proyecciones muestran un desplazamiento definitivo de este núcleo de frío extremo hacia el sur de Uruguay el jueves 25 de junio, garantizando heladas generales e intensas marcas bajo cero en áreas rurales de todo el territorio nacional.

Pronóstico detallado para las próximas jornadas

1.Sábado 20 de junio: Estabilización y comienzo del enfriamiento: Fin de las lluvias.

Las condiciones comienzan a mejorar rápidamente desde el suroeste con una marcada disminución de la nubosidad. No obstante, se espera una tarde muy fría. Las temperaturas máximas apenas rondarán los 13°C en Montevideo y el sur, mientras que la noche marcará el inicio del desplome térmico generalizado.

2.Domingo 21 de junio: Solsticio e ingreso de la masa polar: El día más gélido en el inicio del invierno.

Coincidiendo con el inicio astronómico del invierno, la masa de aire polar se asentará por completo. Se prevé una mañana gélida con formación de heladas agrometeorológicas severas. Las temperaturas mínimas se ubicarán en el entorno de los 3°C a 5°C en el área metropolitana, mientras que en el interior del país los termómetros descenderán cerca o por debajo de los 0°C. La tarde continuará muy fría con cielos algo nubosos.

3.Próxima semana: Persistencia de frío extremo: Lunes 22 en adelante.

Los primeros días de la semana consolidarán el ambiente invernal. MetSul destaca que la intensidad de este pulso polar mantendrá temperaturas máximas muy bajas (difícilmente superando los 11°C o 12°C) y noches consecutivas de heladas severas en zonas rurales y de producción agrícola.

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