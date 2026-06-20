Advertencia meteorológica en Uruguay: pronostican el ingreso de aire polar más intenso del año

El análisis de modelos predictivos de la agencia destaca una evolución crítica para Uruguay:

Pico del fenómeno: Se prevé que la parte más intensa de la masa de aire polar golpee la región entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio .

Departamentos más afectados: Los mapas de anomalías térmicas muestran un impacto directo y severo en el norte y centro del país. Localidades de Salto, Tacuarembó y Rivera quedarán cubiertas bajo un núcleo de aire polar que proyecta temperaturas extremas de entre -3°C y -5°C (representadas en niveles atmosféricos críticos) de cara al miércoles 24.

Desplazamiento hacia el sur: El informe meteorológico advierte que, tras consolidarse en el norte, las proyecciones muestran un desplazamiento definitivo de este núcleo de frío extremo hacia el sur de Uruguay el jueves 25 de junio, garantizando heladas generales e intensas marcas bajo cero en áreas rurales de todo el territorio nacional.

Pronóstico detallado para las próximas jornadas

1.Sábado 20 de junio: Estabilización y comienzo del enfriamiento: Fin de las lluvias.

Las condiciones comienzan a mejorar rápidamente desde el suroeste con una marcada disminución de la nubosidad. No obstante, se espera una tarde muy fría. Las temperaturas máximas apenas rondarán los 13°C en Montevideo y el sur, mientras que la noche marcará el inicio del desplome térmico generalizado.

2.Domingo 21 de junio: Solsticio e ingreso de la masa polar: El día más gélido en el inicio del invierno.

Coincidiendo con el inicio astronómico del invierno, la masa de aire polar se asentará por completo. Se prevé una mañana gélida con formación de heladas agrometeorológicas severas. Las temperaturas mínimas se ubicarán en el entorno de los 3°C a 5°C en el área metropolitana, mientras que en el interior del país los termómetros descenderán cerca o por debajo de los 0°C. La tarde continuará muy fría con cielos algo nubosos.

3.Próxima semana: Persistencia de frío extremo: Lunes 22 en adelante.

Los primeros días de la semana consolidarán el ambiente invernal. MetSul destaca que la intensidad de este pulso polar mantendrá temperaturas máximas muy bajas (difícilmente superando los 11°C o 12°C) y noches consecutivas de heladas severas en zonas rurales y de producción agrícola.