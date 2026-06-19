Peñarol: dirigentes viajarán al Mundial por Hernández y la posibilidad de Carneiro

Por otra parte, Ruglio no ve posible la vuelta de Guzmán Rodríguez y Nicolás Vallejo está “totalmente descartado”: “No hay ni siquiera negociaciones abiertas porque eran números estratosféricos para Peñarol”.

También se refirió a Gonzalo Carneiro: “Era tan público que en las conversaciones era un nombre para sumar. Está dentro de las posibilidades, pero no se confirma ni descarta”.

“Uno de los tantos errores fue que no teníamos en el plantel un sustituto de Leo [Fernández]”, por lo que uno de los nombres que suena es el de Maximiliano Noble, de Deportivo Maldonado: “Hablamos con su representante y quedó de pasarnos las condiciones. Tenemos un panorama general”.

Diego Aguirre pidió “un zaguero, un lateral izquierdo, un puntero y un enganche para iniciar”.

Viajarían por Hernández

Otro de los nombres que maneja Peñarol es el de Diego Hernández. En las próximas horas viajaría el dirigente Fernando Jacobo al Mundial y en Miami se reuniría con el representante del futbolista para intentar que el jugador llegue a Peñarol. Hernández surgió en Wanderers y hace unos años viene jugando en Brasil.