Peñarol: dirigentes viajarán al Mundial por Hernández y la posibilidad de Carneiro

Peñarol arrancó una mini pretemporada y se seguirá reforzando en ataque y está cada vez más cerca Jonathan Rodríguez: “En este momento está haciéndose los estudios. Ellos [su entorno] nos manifiestan que está totalmente recuperado y entrenando, pero estuvimos de acuerdo en hacerle todos los estudios por el tiempo de su inactividad y estar bien seguros”.
Mercado de pases
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Diego Aguirre pidió “un zaguero, un lateral izquierdo, un puntero y un enganche para iniciar”, dijo el presidente Ignacio Ruglio.