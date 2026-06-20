DT de Cabo Verde: "Sabemos de la potencia que es Uruguay, un equipo intenso y bastante agresivo"

La frase resume el espíritu de una selección que ha construido su crecimiento sobre la disciplina táctica, la organización colectiva y una enorme confianza en sus capacidades. Frente a España, uno de los favoritos al título, Cabo Verde resistió la presión, ocupó inteligentemente los espacios y logró sostener un resultado que pocos imaginaban.

“Queríamos controlar el partido con la ocupación de los espacios. España te frustra mentalmente con su posesión, por eso buscábamos sostener nuestra organización”, explicó el técnico al analizar el encuentro que abrió la participación de su equipo en la Copa del Mundo.

Ahora el reto cambia de forma, pero no de dimensión. Del dominio posicional español pasará a enfrentar la intensidad y agresividad competitiva que caracterizan a los equipos dirigidos por Marcelo Bielsa.

“Sabíamos ya de la potencia que es Uruguay, un equipo intenso, bastante agresivo, pero ante España tuvimos fe, queríamos competir con coraje, organización, y lo hicimos. Intentaremos hacer nuestro partido, defendernos bien pero también, obviamente, atacar”, señaló Bubista.

Lejos de plantear un partido exclusivamente defensivo, Cabo Verde aspira a mantener la personalidad que mostró en su estreno. El cuerpo técnico entiende que para seguir avanzando necesitará algo más que resistencia: deberá animarse a jugar y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Selección de Cabo Verde

La ilusión también está respaldada por un objetivo concreto. El entrenador no ocultó que la clasificación a la siguiente fase forma parte de las metas del equipo.

“Nuestro objetivo es poder competir, hacerlo con dignidad, con valentía. Respetamos a nuestros adversarios y sabemos su nivel, pero confiamos en nuestra preparación. Vamos a hacer todo para conseguir la clasificación a la próxima fase; es difícil, pero está dentro de nuestras posibilidades”.

Con esa mezcla de respeto y ambición, Cabo Verde afronta un encuentro que puede marcar otro capítulo histórico para el fútbol del archipiélago africano. Después de frenar a España, el equipo quiere demostrar que su actuación no fue una casualidad.