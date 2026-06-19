Nacional avanza en la renovación de Gómez y que chance tiene Cavani de ser tricolor

Si bien varios equipos habían manifestado interés en la ficha del goleador, el delantero está muy cómodo en la institución y su deseo es mantenerse en el equipo.

El jugador llegó a los albos en julio de 2025 y desde entonces actuó en 44 partidos concretando 25 goles, ocho de penal, en 3.630 minutos en cancha. Además, se consagró campeón del Uruguayo 2025. En nuevo vínculo se firmaría en las próximas horas.

Arquero y volante las prioridades

El plantel albo está desde este martes en Solanas para realizar su acondicionamiento físico de cara al próximo semestre, que incluye final del Intermedio, Clausura y Copa Sudamericana.

El equipo que dirige Jorge Bava entrenará en dicho complejo hasta el próximo 26 de junio, para luego retornar y hacer la puesta punto final en sus instalaciones.

Cabe destacar que Nacional está activo en el mercado de pases y está en busca, en principio, de un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central y un extremo zurdo.

Este fin de semana quedarían resueltos los temas del arquero y el volante, que son las prioridades del entrenador. Por su parte Alfonso Espino interesa, pero para que llegue tiene que salir Camilo Cándido. Por Espino también hay interés de Argentina, Brasil y México.

La chance de Cavani en Nacional

Luego de la desvinculación de Edinson Cavani de Boca Juniors, muchos fueron los rumores en Uruguay. Danubio es la casa del Matador, pero hay otros equipos que podrían estar interesados.

En las últimas horas se corrió el rumor de la posibilidad de que el jugador viniera a Nacional a terminar de recuperarse y jugar unos meses en el tricolor antes de su retiro.

"Tener a Cavani obviamente sería algo espectacular, pero creo que no es el momento de poner esto en el tapete. Pensar hoy en Edi con todas las cosas que tenemos sería una irresponsabilidad", dijo el dirigente de Nacional Alex Saúl en Radio Carve Deportiva.

Por el momento, la posibilidad del salteño a los tricolores está descartada.