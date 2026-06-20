Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Obras

Cambios en una de las principales avenidas de Montevideo: anuncian cortes y desvíos

La Intendencia de Montevideo indicó que los trabajos se extenderán por unos dos meses y que la obra tiene una inversión de $ 13.300.000.

La IM realiza cambios en una de las principales avenidas de Montevideo.

La IM realiza cambios en una de las principales avenidas de Montevideo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los trabajos que se realizarán implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.

Durante la obra estará cortada la circulación por etapas en todo el tramo y se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento.

La comuna indicó que la obra se realiza con fondos propios de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000.

Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.

Desvíos en el tránsito

  • Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.
  • Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:

  • Mariano Uriarte desde avenida Bolivia hacia Dublín.
  • Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.
  • Pedro Domingo Murillo/Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia avenida Rivera.
  • Palermo/Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.
  • Ciudad de Guayaquil desde avenida Bolivia hacia avenida Rivera.

Desvíos de líneas de transporte

  • Líneas por Bolivia desde terminal Portones: Bolivia–Rocafuerte– Palermo–Priamo–Bolivia a sus rutas habituales.
  • Líneas por Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia–Mones Roses–Bolonia–Murillo–Bolivia a sus rutas.

Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.

Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.

Cuánto durarán los trabajos

La Intendencia estima que las obras demandarán aproximadamente dos meses, aunque el plazo podría variar en función del avance de los trabajos y las condiciones climáticas.

Durante ese período, las autoridades recomiendan a conductores y usuarios del transporte público prever tiempos adicionales de traslado debido a las modificaciones en la circulación.

Te puede interesar