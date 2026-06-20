Cambios en una de las principales avenidas de Montevideo: anuncian cortes y desvíos

La comuna indicó que la obra se realiza con fondos propios de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000.

Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.

Desvíos en el tránsito

Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:

Mariano Uriarte desde avenida Bolivia hacia Dublín.

Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.

Pedro Domingo Murillo/Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia avenida Rivera.

Palermo/Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.

Ciudad de Guayaquil desde avenida Bolivia hacia avenida Rivera.

Desvíos de líneas de transporte

Líneas por Bolivia desde terminal Portones: Bolivia–Rocafuerte– Palermo–Priamo–Bolivia a sus rutas habituales.

Líneas por Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia–Mones Roses–Bolonia–Murillo–Bolivia a sus rutas.

Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.

Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.

Cuánto durarán los trabajos

La Intendencia estima que las obras demandarán aproximadamente dos meses, aunque el plazo podría variar en función del avance de los trabajos y las condiciones climáticas.

Durante ese período, las autoridades recomiendan a conductores y usuarios del transporte público prever tiempos adicionales de traslado debido a las modificaciones en la circulación.