Obras
Cambios en una de las principales avenidas de Montevideo: anuncian cortes y desvíos
La Intendencia de Montevideo indicó que los trabajos se extenderán por unos dos meses y que la obra tiene una inversión de $ 13.300.000.
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La Intendencia de Montevideo indicó que los trabajos se extenderán por unos dos meses y que la obra tiene una inversión de $ 13.300.000.
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Los trabajos que se realizarán implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.
Durante la obra estará cortada la circulación por etapas en todo el tramo y se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento.
La comuna indicó que la obra se realiza con fondos propios de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000.
Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.
Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:
Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.
Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.
La Intendencia estima que las obras demandarán aproximadamente dos meses, aunque el plazo podría variar en función del avance de los trabajos y las condiciones climáticas.
Durante ese período, las autoridades recomiendan a conductores y usuarios del transporte público prever tiempos adicionales de traslado debido a las modificaciones en la circulación.