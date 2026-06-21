Graciela Bianchi apuntó contra Carlos Negro y recibió una ola de críticas en redes sociales

Sin embargo, la publicación no encontró el eco esperado entre muchos usuarios de redes sociales. Por el contrario, las respuestas estuvieron cargadas de cuestionamientos hacia la propia senadora, en algunos casos con dureza inusual incluso para los estándares del debate digital.

Entre los comentarios más difundidos aparecieron mensajes que la acusaban de representar una política basada únicamente en la crítica permanente. “Si hubiera hablado Orsi o cualquier otro dirigente, algo siempre tendrían para decir”, señaló un usuario. Otros fueron más lejos y reclamaron directamente su retiro de la actividad política, argumentando que figuras con larga trayectoria deberían dar paso a nuevas generaciones.

También abundaron las referencias al tono confrontativo que caracteriza las intervenciones públicas de Bianchi. Algunos usuarios la calificaron de “agotante”, mientras que otros sostuvieron que sus declaraciones reflejan una oposición sin propuestas y excesivamente enfocada en cuestionar al gobierno.

La intensidad de las respuestas volvió a poner sobre la mesa un fenómeno cada vez más frecuente: las redes sociales ya no funcionan únicamente como amplificadores de los mensajes políticos, sino también como espacios donde esos mensajes son sometidos a una evaluación inmediata y masiva. En muchos casos, la reacción pública termina desplazando el foco original de la discusión.

Lo que inicialmente era un debate sobre el concepto de “seguridad artiguista” y sobre la pertinencia del discurso de Carlos Negro en una fecha patria derivó rápidamente en una conversación más amplia acerca del papel de la oposición, la calidad del intercambio político y el desgaste que generan ciertas figuras públicas tras años de exposición permanente.

La situación refleja además el clima de polarización que atraviesa buena parte de la política uruguaya. Cada declaración se transforma en un campo de disputa donde los argumentos conviven con descalificaciones, ironías y ataques personales. En ese contexto, resulta cada vez más difícil que la discusión se mantenga en el terreno de las ideas.

Mientras tanto, el concepto de “seguridad artiguista” quedó relegado a un segundo plano. La polémica terminó girando alrededor de otra cuestión: hasta qué punto algunos dirigentes continúan conectando con la ciudadanía o se convierten, involuntariamente, en protagonistas de un desgaste político que las redes sociales se encargan de exponer en tiempo real.

Las respuestas a Graciela Bianchi

Estas fueron algunas de las respustas que recibió la senadora:

-"Si hubiera hablado Orsi, o Mengueche, algo siempre tendrían para decir. Eso se propusieron. Tranca y trancar, y cuestionar todo".

-"Confirmado: no es inteligencia artificial sino que deberías irte a casita (celular restringido)".

-"Me da vergüenza ajena que seas senadora, Ignorancia supina por todos lados".

-"Hay varios preocupados por la república que deberían pasar a retiro".

-"Y usted no tiene idea tanta cosa y habla, y habla,y habla. Es la agotante política berreta, claro, con un sueldo de legislador es una papita para todos, y digo para todos".

-"La senadora carga con la cruz de los conversos...todos los días debe dar fé de sus nuevas lealtades".

-"Por vos y tus publicaciones , sumadas a tu ñery Martinelli van a perder nuevamente las elecciones,ustedes no tienen rumbo político ,tienen criticas y todavía hay que pagarles el sueldo vieja mamarracho".

-"Llenita de odio y sin argumentos, lo mas bajo de la politica en el país, pobres jóvenes si tienen esto como ejemplo".