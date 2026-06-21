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Política

Convenio

Florida acuerda con Vivienda nuevas soluciones para asentamientos y avanza en regularización de barrios

El MVOT y la Intendencia de Florida definieron prioridades habitacionales que incluyen 26 nuevas viviendas y la regularización de Sitio Pintado.

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda.

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Intendencia de Florida firmaron un convenio que establece las prioridades en materia de vivienda para el departamento, en el marco de las definiciones incluidas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. Entre las principales acciones acordadas se encuentra la construcción de 26 soluciones habitacionales destinadas a familias que residen en los asentamientos Chacras 2 y Tomás González.

El anuncio fue realizado por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, tras mantener una reunión con el intendente de Florida, Carlos Enciso. La jerarca estuvo acompañada por el director de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci.

Según informó el ministerio, la definición de las nuevas viviendas surge de un relevamiento realizado mediante un censo en ambos asentamientos. A partir de esa información se determinó la necesidad de construir 13 soluciones habitacionales en Chacras 2 y otras 13 en Tomás González. Los proyectos se desarrollarán en terrenos que serán cedidos por la comuna departamental.

Prioridades de vivienda

Paseyro señaló que la iniciativa forma parte de las prioridades establecidas por el Gobierno nacional para el período, con especial atención a los sectores más vulnerables y a las situaciones de emergencia habitacional. En ese sentido, destacó la importancia de coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades de las familias que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Además de las obras previstas en los asentamientos, otra de las líneas de trabajo acordadas para Florida será la regularización y titulación definitiva de Sitio Pintado. La ministra indicó que se trata de una intervención que busca brindar seguridad jurídica a las familias residentes y avanzar en la consolidación de ese núcleo poblacional.

Durante la instancia también se abordaron otros programas impulsados por el MVOT para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y medios bajos. Paseyro explicó que estas herramientas están dirigidas a familias que no cuentan con capacidad de ahorro suficiente para afrontar las exigencias tradicionales del mercado inmobiliario, pero sí pueden asumir el pago de una cuota mensual subsidiada.

En ese marco, recordó el acuerdo alcanzado con el Banco Hipotecario del Uruguay para reducir al 5% el porcentaje de ahorro previo exigido para la adquisición de una vivienda. La medida apunta a ampliar las posibilidades de acceso a créditos habitacionales y a facilitar la compra de inmuebles para familias que históricamente han enfrentado dificultades para reunir el capital inicial requerido.

Más préstamos

La ministra destacó que durante el año pasado se otorgaron 350 préstamos para compra de vivienda en localidades del interior del país. Según indicó, algunas familias ya concretaron la escrituración de sus propiedades, mientras que otras continúan en proceso de búsqueda de una vivienda adecuada.

“Este es el camino: tratar de llegar a los distintos sectores de la población que necesitan más fuertemente a un Estado y a un Ministerio de Vivienda presente”, afirmó Paseyro al referirse a las políticas que impulsa la cartera.

La firma del convenio entre el MVOT y la Intendencia de Florida constituye un nuevo paso en la coordinación de políticas habitacionales a nivel departamental, con el objetivo de atender situaciones de vulnerabilidad, promover el acceso a la vivienda y avanzar en procesos de regularización urbana que permitan mejorar las condiciones de vida de cientos de familias.

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