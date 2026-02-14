8x8: ASSE reparará ocho policlínicas de Canelones en ocho semanas

Indicó el jerarca que “el trabajo que estamos haciendo incluye no solo el reacondicionamiento de las policlínicas en sí, sino de su entorno”, y subrayó que en los ocho centros elegidos para esta primera etapa se atienden unas 50.000 personas.

Canelones respalda

Por su parte, la coordinadora de Gabinete Social del Gobierno de Canelones, Nataly Zalkind, explicó que “ASSE está desarrollando un proyecto denominado Puente a Puente, que no solo implica la instalación del Hospital Costa de Oro, sino que se mejora toda la infraestructura, como en el caso de las policlínicas, que muchas de ellas no están ubicadas en la costa del departamento”. En esta línea, agregó que “esto también incluye la respuesta a necesidades ya planteadas por la población en el quinquenio anterior”.

A su tiempo, Aracelis Delgado, directora de Salud del Gobierno de Canelones, dijo que “esta refacción que van a tener ocho policlínicas de nuestro departamento va a redundar en una mejora del primer nivel de atención y va a permitir que los vecinos reciban asistencia en un muy buen nivel y muy cerca de donde viven, que es lo importante”.

La mejoras incluyen reparación y sustitución de techos y estructuras afectados por la humedad, sanitaria completa, pintura total y trabajos en el entorno con mejoras de seguridad.