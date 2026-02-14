Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

mejorando

8x8: ASSE reparará ocho policlínicas de Canelones en ocho semanas

El plan alcanza las policlínicas de Abayubá (La Paz), Hipódromo de Las Piedras, Entre Todos, Ventura, Mano con Mano, Toledo, San Jacinto y Estación Atlántida.

ASSE trabaja en Canelones.

ASSE trabaja en Canelones.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) remodelará en ocho semanas ocho policlínicas ubicadas en el departamento de Canelones mediante un proyecto denominado 8x8.

Durante la presentación del programa, el presidente del organismo, Álvaro Danza, dijo que “la expectativa que tenemos es que sea una reforma integral”, mejorando en forma sensible el primer nivel de atención.

El plan alcanzará en esta etapa a las policlínicas ubicadas en Abayubá (La Paz), Hipódromo de Las Piedras, Entre Todos, Ventura, Mano con Mano, Toledo, San Jacinto y Estación Atlántida.

Indicó el jerarca que “el trabajo que estamos haciendo incluye no solo el reacondicionamiento de las policlínicas en sí, sino de su entorno”, y subrayó que en los ocho centros elegidos para esta primera etapa se atienden unas 50.000 personas.

Canelones respalda

Por su parte, la coordinadora de Gabinete Social del Gobierno de Canelones, Nataly Zalkind, explicó que “ASSE está desarrollando un proyecto denominado Puente a Puente, que no solo implica la instalación del Hospital Costa de Oro, sino que se mejora toda la infraestructura, como en el caso de las policlínicas, que muchas de ellas no están ubicadas en la costa del departamento”. En esta línea, agregó que “esto también incluye la respuesta a necesidades ya planteadas por la población en el quinquenio anterior”.

A su tiempo, Aracelis Delgado, directora de Salud del Gobierno de Canelones, dijo que “esta refacción que van a tener ocho policlínicas de nuestro departamento va a redundar en una mejora del primer nivel de atención y va a permitir que los vecinos reciban asistencia en un muy buen nivel y muy cerca de donde viven, que es lo importante”.

La mejoras incluyen reparación y sustitución de techos y estructuras afectados por la humedad, sanitaria completa, pintura total y trabajos en el entorno con mejoras de seguridad.

Dejá tu comentario