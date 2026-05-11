Hasta en la televisión rusa cuestionan visita de Orsi al portaaviones

Críticas a la visita

"Algunos opositores señalaron que la visita del presidente fue contraria a las leyes, ya que no se aprobó en el Congreso", agrega.

En cuanto al oficialismo, indica que "los propios compañeros de militancia y de gobierno del mandatario no se callaron las críticas". Para unos se trató de "una visita innecesaria", mientras que otros "dejaron claro su disgusto señalando que no les parecía una buena señal y hasta el máximo responsable del Frente Amplio (Fernando Pereira) criticó que nadie en la coalición gubernamental fuera consultado sobre la conveniencia o no de ponerse en modo fan enamorado de los militares estadounidenses".

Por su parte, Orsi "desestimó las críticas", señala. Y agrega que lo hizo "diciendo que solo aceptó cortésmente una invitación del embajador estadounidense". Esto, a su juicio, "reflejaría la buena relación bilateral y el permanente entre Montevideo y Washington, lo que no explica, por otro lado, por qué tanto secretismo por su parte, si no había nada contradictorio entre acción y discurso ni de lo que avergonzarse".

En el portaaviones

"Sea como sea, lo sucedido a bordo del portaaviones USS Nimitz tal vez sea el reflejo del momento que atraviesan como conjunto los gobiernos situados políticamente a la izquierda del centro en Latinoamérica", sostiene. Y agrega: Y es que en el último par de años, sin duda estamos asistiendo a la etapa donde la Casa Blanca impone su voluntad al sur del continente americano con mayor comodidad en lo que va de siglo.

Y lo que es más grave, también es la etapa de mayor docilidad en la respuesta conjunta regional".

"Y visto así, esta entusiasta visita de Orsi al portaaviones estadounidense seguramente simbolice una deriva mucho mayor que no puede explicarse en términos marítimos", concluye.