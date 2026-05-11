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Hasta en la televisión rusa cuestionan visita de Orsi al portaaviones

Orsi visitó el portaaviones USS Nimitz el pasado 2 de mayo levantando críticas y cuestionamientos que aún se mantienen.

Orsi en el portaaviones.

Orsi en el portaaviones.
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La visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos comienza a tener repercusiones en el plano internacional. Un informe del programa "Ahí les va" de la cadena noticiosa rusa RT critica que "esta entusiasta visita de Orsi al portaaviones estadounidense seguramente simbolice una deriva mucho mayor que no puede explicarse en términos marítimos".

Detalla la actitud del gobierno de EEUU de amenazar a Cuba "con agresividad inusitada" y mantiene secuestrado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "tras bombardear Caracas y asesinar a 100 personas", y señala que en este marco "al jefe de Estado uruguayo no se le ocurrió mejor idea que montarse en un portaaviones estadounidense y tomarse fotos sonriente como si estuviera en un parque de atracciones".

Tras recordar que Orsi pertenece al Frente Amplio (FA) y al Movimiento de Participación Popular (MPP), al igual que el expresidente José Mujica, el periodista Mirko Casale, conductor del espacio, señala que la actitud del mandatario a bordo de un portaaviones estadounidense, "en momentos en los que la Casa Blanca anda desatada en su maltrato y desprecio al patio trasero, molestó y sorprendió a muchos compatriotas y compañeros de partido".

Críticas a la visita

"Algunos opositores señalaron que la visita del presidente fue contraria a las leyes, ya que no se aprobó en el Congreso", agrega.

En cuanto al oficialismo, indica que "los propios compañeros de militancia y de gobierno del mandatario no se callaron las críticas". Para unos se trató de "una visita innecesaria", mientras que otros "dejaron claro su disgusto señalando que no les parecía una buena señal y hasta el máximo responsable del Frente Amplio (Fernando Pereira) criticó que nadie en la coalición gubernamental fuera consultado sobre la conveniencia o no de ponerse en modo fan enamorado de los militares estadounidenses".

Por su parte, Orsi "desestimó las críticas", señala. Y agrega que lo hizo "diciendo que solo aceptó cortésmente una invitación del embajador estadounidense". Esto, a su juicio, "reflejaría la buena relación bilateral y el permanente entre Montevideo y Washington, lo que no explica, por otro lado, por qué tanto secretismo por su parte, si no había nada contradictorio entre acción y discurso ni de lo que avergonzarse".

En el portaaviones

"Sea como sea, lo sucedido a bordo del portaaviones USS Nimitz tal vez sea el reflejo del momento que atraviesan como conjunto los gobiernos situados políticamente a la izquierda del centro en Latinoamérica", sostiene. Y agrega: Y es que en el último par de años, sin duda estamos asistiendo a la etapa donde la Casa Blanca impone su voluntad al sur del continente americano con mayor comodidad en lo que va de siglo.

Y lo que es más grave, también es la etapa de mayor docilidad en la respuesta conjunta regional".

"Y visto así, esta entusiasta visita de Orsi al portaaviones estadounidense seguramente simbolice una deriva mucho mayor que no puede explicarse en términos marítimos", concluye.

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