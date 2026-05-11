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Sociedad bebé | Policía | Malvín Norte

Investigaciones

La Policía detuvo a dos personas por bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte

En el marco de las investigaciones de dos brutales crímenes ocurridos en Montevideo, el homicidio de un bebé en Colón y la balacera que hirió en la cabeza a otro bebé en Malvín Norte, dos hombres fueron detenidos este lunes por la Policía.

En este auto iba el bebé asesinado en Colón.

En este auto iba el bebé asesinado en Colón.

 Captura de pantalla de Subrayado
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 46 años fue detenido este lunes 11 de mayo como sospechoso de participar en la logística del homicidio de un bebé de un año y siete meses ocurrido en la noche del lunes 27 de abril en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en el barrio Colón.

El bebé, viajaba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven, cuando fueron atacados a tiros desde otro vehículo. Los siete disparos fueron dirigidos a la zona del conductor que llevaba a su hijo en la falda mientras manejaba. Uno de esos disparos impactó en la cabeza del bebé y el padre sufrió heridas en un brazo, hombro y oído izquierdo.

En la mañana de este lunes, tras varios allanamientos en el noroeste de la capital, policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvieron a un hombre de 46 años en el barrio Conciliación, quien se presume que fue partícipe del homicidio del bebé de un año y siete meses, sobre todo en la coordinación de la logística que derivó en el crimen.

Detenido sospechoso de balear bebé de seis meses en Malvín Norte

Por otra parte, un joven de 21 años (con tres antecedentes penales) fue detenido este lunes en un allanamiento en el marco de la investigación de un ataque a tiros contra una vivienda de Malvín Norte, ocurrido el pasado jueves 7 de mayo, que dejó a un bebé de seis meses baleado en la cabeza. Los investigadores sospechan que el joven detenido fue uno de los que disparó, indicaron fuentes del caso.

El sospechoso, fue detenido en la tarde de este lunes cuando detectives del Departamento de Homicidios realizaron dos allanamientos en la zona del complejo de viviendas de INVE, en Dubrich y Mataojo (Malvín Norte). El joven fue detenido en una casa ubicada a apenas 130 metros de la vivienda donde fue baleado el bebé.

La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, dispuso que el detenido sea conducido a la sede.

El bebé baleado, que tuvo que ser operado para retirarle la bala que tenía alojada en el cráneo, evoluciona favorablemente y en las últimas horas estaba previsto su pase a sala de Pediatría, indicaron fuentes policiales a Subrayado.

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