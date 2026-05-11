Un hombre de 46 años fue detenido este lunes 11 de mayo como sospechoso de participar en la logística del homicidio de un bebé de un año y siete meses ocurrido en la noche del lunes 27 de abril en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en el barrio Colón.
Investigaciones
La Policía detuvo a dos personas por bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte
En el marco de las investigaciones de dos brutales crímenes ocurridos en Montevideo, el homicidio de un bebé en Colón y la balacera que hirió en la cabeza a otro bebé en Malvín Norte, dos hombres fueron detenidos este lunes por la Policía.