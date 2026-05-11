La Policía detuvo a dos personas por bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte

Detenido sospechoso de balear bebé de seis meses en Malvín Norte

Por otra parte, un joven de 21 años (con tres antecedentes penales) fue detenido este lunes en un allanamiento en el marco de la investigación de un ataque a tiros contra una vivienda de Malvín Norte, ocurrido el pasado jueves 7 de mayo, que dejó a un bebé de seis meses baleado en la cabeza. Los investigadores sospechan que el joven detenido fue uno de los que disparó, indicaron fuentes del caso.

El sospechoso, fue detenido en la tarde de este lunes cuando detectives del Departamento de Homicidios realizaron dos allanamientos en la zona del complejo de viviendas de INVE, en Dubrich y Mataojo (Malvín Norte). El joven fue detenido en una casa ubicada a apenas 130 metros de la vivienda donde fue baleado el bebé.

La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, dispuso que el detenido sea conducido a la sede.

El bebé baleado, que tuvo que ser operado para retirarle la bala que tenía alojada en el cráneo, evoluciona favorablemente y en las últimas horas estaba previsto su pase a sala de Pediatría, indicaron fuentes policiales a Subrayado.