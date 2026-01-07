Hacete socio para acceder a este contenido

Venezuela |

Dólar al alza

Acción de recuperación mientras los mercados reaccionan

Este lunes, los participantes del mercado comenzaron a evaluar las posibles consecuencias del ataque a gran escala de Estados Unidos en Venezuela.

El dólar se fortalece.

El dólar estadounidense ha mostrado signos de recuperación en los mercados, fortaleciendo su posición frente a sus principales rivales. Esta tendencia se ha visto impulsada por las reacciones a las recientes acciones de EEUU en Venezuela, las cuales han desatado un análisis minucioso de sus implicaciones económicas y geopolíticas.

Hoy lunes, los participantes del mercado comenzaron a evaluar las posibles consecuencias del ataque a gran escala de Estados Unidos en Venezuela. En este contexto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se incrementaron entre un 0.1% y un 0.5%, lo que refleja un optimismo cauteloso entre los inversores a pesar de la creciente volatilidad.

Simultáneamente, el Índice del Dólar, que mide la fuerza de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, registró un aumento cercano al 0.3%. Con esta subida, el Dólar alcanzó niveles no vistos en dos semanas, cotizando cerca de 98.70. Este repunte del Dólar puede ser interpretado como un reflejo de la búsqueda de seguridad en un entorno de incertidumbre, donde los inversores tienden a recurrir a activos considerados más estables en tiempo de crisis.

La recuperación del Dólar también se enmarca en un contexto más amplio donde las expectativas sobre políticas monetarias y los movimientos geopolíticos de EE. UU. juegan un papel fundamental. Con el ataque a Venezuela, hay una preocupación creciente sobre cómo esto podría influir en los precios del petróleo y en la estabilidad económica de la región, factores que históricamente afectan la fortaleza del USD.

La dinámica actual en los mercados refleja cómo la recuperación del Dólar estadounidense está interrelacionada con los acontecimientos en Venezuela. La fuerza del USD ante sus rivales indica a los inversores la percepción de este activo como refugio en tiempos de incertidumbre. A medida que los mercados continúan analizando las implicaciones del ataque de EEUU, es probable que el Dólar siga siendo un punto focal en la conversación económica global.

