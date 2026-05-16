"Poner las barbas en remojo": los números que no le cierran a la administración Orsi

En comparación con la encuesta anterior de Equipos, la aprobación cayó seis puntos y la desaprobación aumentó ocho.

En el estudio, hecho en abril, se establece una variación entre los electores que votaron a Orsi en la segunda vuelta. Es decir —si bien la encuesta sigue mostrando aprobación al mandatario en este segmento— se asegura que hubo “un deterioro” y que eso explica la caída global que sufrió la figura.

En abril de 2025, el 64% de los que votaron a Orsi en la segunda vuelta aprobaban su imagen, mientras que solo el 3% lo desaprobaba. Sin embargo, actualmente la cifra de aprobación se mantiene en 45% y la desaprobación 28%.

Cuando se hace la comparación interanual, es decir, abril de 2025 contra el mismo mes de este año se observa que la desaprobación ha ido en constante crecimiento. En igual período del año pasado, Orsi tenía 41% de aprobación y 14% de desaprobación.

Sin embargo, según la última encuesta, actualmente la cifra de desaprobación creció al 48%, mientras que la de aprobación se mantiene en 27%. En tanto, hay un 23% que no aprueba ni desaprueba y un 2% que no contestó.

A las cifras de desaprobación de la gestión de Orsi y el reconocimiento de la existencia de una luz “amarilla” de la vicepresidenta, en las últimas horas se difundió un video que daba cuenta de un cuestionamiento directo al gobierno durante una reunión de la campaña “El FA te escucha”, en Rivera. Concretamente, la edila riverense Daiana de Mello dijo ante la presencia del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y demás dirigentes nacionales, que “la sensación que hay en todo el departamento, en todo el interior, es la desilusión”.

Luces amarillas

La vicepresidenta Carolina Cosse fue consultada este viernes sobre los resultados negativos de las últimas encuestas de opinión sobre la gestión del gobierno.

“No creo que haya que tomar decisiones en función de una encuesta, de las encuestas en general, pero sí creo que hay que tenerlas en cuenta”, señaló Cosse, que apuntó que “no se logró transmitir la situación en la que estaba el país” antes de la actual gestión del Frente Amplio.

Además, apuntó que “el asunto del estrecho de Ormuz es un golpe importante a la economía mundial, que se está enfriando. En ese contexto tenemos que hacer un análisis profundo”.

Cosse sostuvo que, desde su rol en el Parlamento, bregará para que “los proyectos salgan bien” y “rápido” y recordó que “este es un año de ejecución del Poder Ejecutivo del presupuesto que ya se aprobó”.

“Tenemos que hacer un análisis profundo sin enloquecernos”, señaló, y añadió que el resultado de las encuestas “es una luz amarilla que requiere un análisis profundo y trabajar”.