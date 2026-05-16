Peñarol con bajas apuesta al doble nueve para el debut en el Intermedio

Aguirre con bajas arma el once

En cuanto a lo deportivo, Aguirre no podrá contar con Mauricio Lemos, que por un pequeño desgarro será baja, uno más que se suma a una enfermería muy concurrida con Franco González y Brandon Álvarez todavía al margen, mientras que Eric Remedi, Eduardo Darías y Luis Miguel Angulo, apuntan a regresar ante Corinthians del próximo jueves por Copa Libertadores.

Los que volverán a estar a disposición del entrenador serán Washington Aguerre, que ya cumplió la sanción por la expulsión ante Defensor Sporting, así como el argentino Franco Escobar que el lunes salió por un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, pero se recuperó y será titular

El equipo que se proyecta será con: Washington Aguerre; Brian Barboza, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez; Gastón Togni, Facundo Batista y Matías Arezo.

Liverpool necesita sumar

A su frente estará Liverpool que en el primer torneo corto del año sumó 20 unidades y fue noveno, además cambió de entrenador hace dos fechas llegando Jorge Fossati para tomar las riendas del club.

En sus dos presentaciones bajo la batuta del exentrenador de la selección uruguaya, los negriazules golearon a Danubio y luego cayeron con Wanderers.

El partido será arbitrado por Esteban Ostojich, acompañado desde las bandas por Héctor Bergalo, Alberto Píriz, mientras que el cuarto será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.