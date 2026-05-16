"Entre cánticos y silencios": el deporte se une al grito de "Nunca más".

"La fotografía es memoria"

La exposición fue organizada por la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, y el equipo editor está conformado por Annabella Balduvino, Gustavo Castiñeira, Diego González e Ignacio Solahegui. Para profundizar en los orígenes, objetivos y el valor de esta muestra, Caras y Caretas dialogó con algunos editores, fotógrafos y fotógrafas que son parte de esta muestra colectiva.

Solahegui, fotógrafo y editor de la muestra, contó que la idea de "Entre cánticos y silencios" surgió el año pasado durante una reunión de trabajo entre los integrantes del equipo. Detalló que el objetivo central fue "rescatar" las distintas manifestaciones por la memoria que se venían observando en el ámbito deportivo, a través de la prensa. "Nos pareció fundamental rescatarlo como un documento histórico que ayudara a la memoria, porque la fotografía es memoria. Y que que se recopilaran todas esas fotografías y ese proyecto terminara en el MUME era la finalidad principal".

Por otro lado, valoró positivamente la respuesta que tuvo la convocatoria por parte de la comunidad fotográfica. "Finalmente participaron 23 fotógrafas y fotógrafos, casi todos vinculados a la prensa, porque eran los que tenían el archivo con la información de fechas y lugares donde había sucedido, que era lo que nosotros precisábamos. Que 23 personas te donen su trabajo es bastante importante".

Otra característica de la muestra que destacó el editor es su amplia representatividad, ya que logró romper con la hegemonía de los cuadros grandes, incorporando a deportistas de otras disciplinas, así como a clubes de la liga capitalina y del interior.

Uno de los casos más significativos que rescata la muestra es el del Club Unión Barrio Artigas, una institución del interior que fue desafiliada durante la dictadura y que mantiene un compromiso permanente con la causa. Solahegui relató que los jugadores de dicho club “actualmente, no solo en mayo, sino durante todo el año, llevan la remera puesta y en la remera tienen estampada la margarita”.

Estas expresiones de resistencia, que a menudo ocurren fuera de los grandes focos mediáticos, fueron el motor principal del proyecto. “Son luchas que se dan y nos parecía muy importante recalcar, que no quedaran sin un registro o un documento”, sostuvo el editor, quien además adelantó que el trabajo no está concluido, ya que tienen la intención de “seguir juntando ese material y que el archivo siga creciendo”.

Annabella Balduvino, fotógrafa y también integrante del equipo editor, enfatizó el poder movilizador que tiene el deporte como herramienta pedagógica, ya que estas disciplinas “mueven a la gurisada joven”. “La idea de la muestra era que la gente más joven que va a tomar mate al museo se pregunte por qué tal persona tiene la margarita o por qué tiene el cartel”.

Para ella, el valor de la muestra es el aporte a la lucha por la verdad y la memoria, que definió como un proceso permanente que “no se termina hasta que no se encuentren a todos”.

"Testigos de nuestro tiempo"

El compromiso de los fotógrafos y fotógrafas que participan de esta muestra es un pilar fundamental de esta construcción colectiva. Integrantes de este colectivo, contaron a este medio por qué decidieron ser parte esta acción por la Memoria.

Ernesto Ryan explicó que su decisión de sumarse a Entre cánticos y silencios responde a su convicción de que "los derechos humanos son la piedra fundamental de una sociedad sana". "Me gusta la idea de que los fotógrafos aportemos a la memoria colectiva", agregó.

Semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol Ernesto Ryan

Por su parte, Sandro Pereyra reflexionó sobre el rol del fotoperiodismo como un actor clave en la sociedad, definiendo a los profesionales como “testigos de nuestro tiempo”. Pereyra señaló que la sociedad aún mantiene "deudas profundas con las familias de los casi 200 detenidos desaparecidos", por lo cual considera que participar es “casi una obligación”.

Pereyra citó la reflexión de Balduvino al valorar que esta exposición permite llegar a nuevos públicos, como los jóvenes que asisten a espectáculos deportivos, donde "las manifestaciones políticas suelen ser escasas". “El hecho de que se amplifique el mensaje en estos espacios quizás les hace preguntarse, interiorizarse e interesarse en el tema”, afirmó, recordando la consigna de que, en esta búsqueda, “todos somos familiares”.

Maratón de Montevideo Sandro Pereyra

Para la fotógrafa Nadia Petrizzo la muestra tiene "un sentido especial" al lograr “tender puentes a la memoria desde dos lenguajes universales, como son el fútbol y la fotografía”. Según ella, el deporte es "algo que atraviesa a las personas sin distinguir clases sociales o país de origen. Se nos mete en el cuerpo", mientras que la imagen tiene la capacidad de conmover “sin necesidad de tener voz ni palabras, hay algo que nos mueve solo con la mirada”.

Petrizzo concluyó que esta iniciativa es una invitación a “abrazarnos con todos los sentidos” y a involucrar a aquellos que no siempre están atentos a la realidad del otro. “A todos nos falta una parte de nuestra historia”, reflexionó.