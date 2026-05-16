Estabilidad con bancos de neblina y frío: el pronóstico del clima para el fin de semna

Sábado 16: La jornada transcurre con nubosidad variable. Hacia la tarde y la noche el viento rotará del noroeste al sector sur (entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h), abriendo paso a precipitaciones escasas y netamente aisladas. Las máximas promedian los 14°C a 15°C.

Domingo 17: Se acentúa el descenso térmico. La mañana se presentará cubierta a nubosa con una probabilidad muy baja de lluvias, rotando a algo nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C. Los vientos soplarán del sur y el suroeste.

Lunes 18 y martes 19: Comienzo de semana despejado pero gélido. Se proyecta un cielo claro y algo nuboso con heladas agrometeorológicas. El martes registrará un marcado descenso de las mínimas, ubicándose en el entorno de los 3°C a nivel general y rozando los 0°C en zonas rurales del interior.

MetSul: Advertencia por pulso de aire frío y nieblas densas

El observatorio meteorológico brasileño coincide en que el territorio nacional se encuentra bajo los efectos de la masa de aire frío más extensa en lo que va del año. MetSul advierte que el enfriamiento nocturno, sumado al remanente de humedad, propiciará la formación de bancos de niebla y neblinas densas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que podría reducir significativamente la visibilidad en las rutas del centro y norte del país. Según sus proyecciones, el aire seco garantizará jornadas soleadas a partir del lunes, pero sin un repunte significativo de las temperaturas máximas.

Windguru: Intensificación del viento en la costa este

Los modelos de alta resolución analizados por la plataforma Windguru apuntan a una atención especial en la franja marítima de los departamentos de Maldonado y Rocha.

A partir de la noche del sábado y durante gran parte del domingo, se consolidará una rotación persistente del viento hacia el sector Suroeste (SW) y Sur (S). Se prevén velocidades sostenidas de entre 15 y 22 nudos, con ráfagas puntuales que podrían alcanzar los 25 a 30 nudos (aproximadamente 45 a 55 km/h). Este flujo de viento marítimo provocará un marcado descenso de la sensación térmica en toda la costa atlántica, a pesar de que los cielos tiendan a despejarse hacia el lunes.