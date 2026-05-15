Giuseppe Cipriani y su oscuro mundo

La mujer apeló la condena, inmediatamente se fue del país y se instaló en Ibiza, donde trabajó varios años como DJ. Luego apareció en Punta del Este. El exministro de Justicia italiano, Oliviero Diliberto, calificó la gracia otorgada por el presidente Mattarella como un "enorme pasticcio" (un enorme desastre). “Es increíble que, estando condenada, nadie haya ordenado que le retuvieran los documentos. Por eso se fugó”.

La Jefatura del Estado italiano emitió un comunicado en el que pidió explicaciones al Ministerio de Justicia, ya que entre sus competencias está la justificación y documentación de eventuales indultos. Si se demostrara que la gracia se obtuvo mediante una tergiversación de los hechos, en este caso, la necesidad de cuidar a un menor gravemente enfermo, se abriría un nuevo escenario legal: la posible revocación o anulación del acto de clemencia.

En realidad es cierto que el niño padecía una grave enfermedad y sus padres adoptivos lo llevaron a Boston, EEUU, para una intervención quirúrgica. El problema es otro: los abogados que redactaron la rogatoria del indulto dijeron que “a diferencia de Italia, en Uruguay la prostitución es legal y, por lo tanto Minetti no cometió ningún delito”. Ocurre que la mujer no estaba acusada de ejercer la prostitución, sino de alentarla. El equivalente a proxenetismo que sí es delito en nuestro país.

La ley de adopciones establece que ninguna persona con antecedentes penales puede ejercer ese derecho. Minetti sí los tenía, el Inau lo sabía en el 2023, pero no lo informó a la Justicia. Por lo menos no existe constancia en el expediente de adopción.

El empresario Cipriani no hizo ninguna declaración en Uruguay. Solo le otorgó una entrevista al periodíco Corriere della Sera para desmentir lo afirmado por el diario Il Fatto Quotidiano mientras sus abogados desde Nueva York amenazaban a este último con una demanda por 250 millones de euros.

Uno de sus principales asesores en Punta del Este es Elbio Rodríguez, financista local, amigo del exministro de Turismo, Germán Cardoso, y quien intentó estafar al ministerio con una inexistente empresa de Estonia llamada Kirma. También contrató los servicios de un conocido lobbista que funge como periodista.

Aparece otra denunciante

Hace una semana, un periodista de Il Fatto Quotidiano contactó por segunda vez a una mujer que trabajó como masajista para Cipriani. Años atrás fue contratada para desempeñarse profesionalmente en el Hotel Mantra, ubicado en La Barra de Maldonado, que entonces era operado por el empresario italiano, quien estuvo poco tiempo y se retiró.

Tiempo después la mujer fue nuevamente contratada, ahora para ejercer su trabajo en la chacra Gin Tonic, que se ubica en el balneario El Tesoro, propiedad de Cipriani. Allí trabajó hasta marzo del 2025, cuando renunció después de ser víctima de acoso sexual por parte de su jefe.

Según su relato, al principio el ambiente era diferente: “Fiestas, modelos, gente rica. Luego, con el tiempo, todo se convirtió en otra cosa”. “Primero llegaban empresarios y políticos uruguayos e italianos a reuniones formales; luego quedaban los amigos de la casa. Ahí empezaba otra historia. Alcohol, droga y sexo. A menudo me mandaban a limpiar o arreglar después. Y siempre me decían: ‘No mires’”.

La mujer también dijo que en la chacra se celebraban “cenas con figuras de los más altos niveles institucionales de Uruguay y que para los empleados estaba claro que ese era un ambiente protegido e intocable”.

En referencia a Minetti, dijo que “ella era quien elegía a las chicas y las preparaba para las fiestas posteriores. Venían mujeres desde Italia, Argentina, Brasil y Uruguay”. Agregó que no sabe si había menores de edad, “aunque algunas por su carita podrían serlo”. Pero sí hubo una joven que “me contó llorando haber llegado a la chacra a los quince años, llevada por su propia madre”.

Finalmente agregó: “Nicole Minetti nunca cambió de vida. Siguió haciendo lo mismo por lo que la habían condenado en Italia”.

La Fiscalía de Milán prepara ahora una rogatoria internacional para solicitarle permiso a Uruguay a los efectos de interrogar a esta testigo, que además aseguró tener pruebas de sus dichos. Esta es la segunda vez que la masajista aporta información al periódico italiano, solo que antes lo había hecho en forma anónima.

La mujer ya expresó su deseo de declarar, pero solicitó protección porque dijo “estar atemorizada por ella y por sus hijos”.

Una mujer muerta y otra desaparecida

Dos asuntos trágicos se relacionan a este caso, aunque por el momento no hay ninguna prueba que vincule a Cipriani. La madre biológica del niño adoptado está desaparecida desde febrero pasado. La mujer vivía en estado de indigencia en un ranchito de Maldonado Nuevo. Su adicción a las drogas la había destruído, pero los vecinos la conocían y no generaba problemas con ellos. Hasta que un día de febrero dejaron de verla y nunca más se supo nada. No hay una investigación policial, aunque el Ministerio del Interior emitió una alerta de búsqueda.

El otro caso es la muerte de dos abogados el 15 de junio del 2024 en un alejado rancho de su propiedad ubicado en las Sierras de Garzón. Allí se desató un violento incendio que, luego de extinguido, permitió el hallazgo de los restos calcinados de dos personas. Por los documentos encontrados en la camioneta estacionada fuera de la finca se estableció que las víctimas eran una pareja de abogados, Mercedes Nieto y Mario Cabrera, propietarios del lugar.

El informe oficial de Bomberos estableció que se trató de un accidente. “Alguno intentó usar un acelerante para encender la estufa de leña, con tan mala suerte que les explotó y se quemaron”. Esa se convirtió en la versión oficial también de la Policía. Hasta que una pericia privada contratada por la familia y a cargo de un exoficial de Bomberos y experto investigador estableció que no fue un accidente; en ese lugar por lo menos hubo otra persona que podría haber ultimado a la pareja y luego les quemó, tal vez con gasoil.

Para dar por tierra con la versión oficial quedó claro que no había restos de leña en la estufa, que ese día, a pesar de ser pleno invierno, hacía mucho calor y que los dos abogados iban a permanecer poco tiempo allí, ya que tenían entradas para el cine en la función de las 18 horas.

Fue Il Fatto Quotidiano el que reveló algo que muy pocos en Maldonado sabían: Mercedes Nieto se desempeñó primero como abogada de oficio de la madre biológica del niño adoptado por Cipriani y Minetti, y luego lo hizo como abogada del niño en el trámite de adopción.

Hasta el momento la Policía no ha logrado ningún avance en su investigación, aunque ahora, con esta información el fiscal de Homicidios de Maldonado, Sebastián Robles, ha requerido otras pericias.

Demandado por acoso sexual en Nueva York

En noviembre del 2020 Cipriani fue demandado judicialmente en Nueva York por María Sol Larrea, quien se desempeñaba en el bar Cipriani Downtown de esa ciudad. Según el expediente, difundido por el diario Il Fatto Quotidiano, durante las visitas al establecimiento, Cipriani le miraba fijamente los senos y la ingle. Insistía en que tomara tragos de alcohol durante su turno; cuando ella se negaba, él respondía: "Yo soy tu jefe", obligándola a beber. En varias ocasiones, al final de la noche, supuestamente la invitó a su apartamento privado. Ella siempre se negó. La escalada física ocurrió a mediados de mayo de 2019, un mes después de que la condena de Minetti por alentar la prostitución se volviera firme. Cipriani invitó a la empleada al club nocturno "1Oak" después del trabajo. Ella aceptó solo con la condición de que la acompañaran su supervisora, Silvia Porcu, y una compañera.

En el taxi, según la denuncia, Cipriani "colocó su mano en la pierna de la demandante, la deslizó bajo su minifalda e intentó tocarle la vagina". Ella relata haberlo rechazado varias veces durante el trayecto. Cuando el club reabrió para el verano, la empleada fue apartada de sus turnos: según la demanda, esto fue una represalia por haber rechazado sus insinuaciones.

El caso concluyó el 30 de julio de 2021 con un acuerdo financiero confidencial. Según la ley estadounidense, el acuerdo no constituye una admisión de culpabilidad ni una negociación de culpabilidad penal: simplemente significa que las partes llegaron a un acuerdo, renunciando al derecho a continuar el litigio.

Más investigaciones

Una serie de investigaciones se han desatado en Uruguay en torno al caso. El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo a La Diaria Radio que se encuentran bajo una investigación administrativa que debe determinar si la adopción fue o no irregular, pero “hay elementos que dan cuenta de una situación extraña” y el protocolo habitual “no sucedió porque es un procedimiento que ya desde el comienzo se da bajo una situación de excepcionalidad”.

Agregó que “las visitas de menores al amparo del INAU a la chacra Gin Tonic en Maldonado son parte de la investigación. Los gurises que están en los hogares del INAU pueden tener actividades recreativas, pueden salir y pueden ir a visitar a personas a las que conocen, pero el problema es el marco en el que esto ocurre. En qué medida había una valoración previa respecto del equipo del hogar en cuanto a las garantías del lugar al que se dirigían y en qué medida las supervisiones estaban al tanto, valoraban y apoyaban esta práctica, por lo que “puede ocurrir. La diferencia está en si en este caso ocurrió de acuerdo a lo que está previsto que ocurra”.

Fuentes dijo que “hay un conjunto de elementos que amerita una investigación de todo lo que ha rodeado a este caso a la interna del INAU”, a pesar de que “se va a poner a disposición de la Justicia todo lo que determine".

Cipriani ha señalado que él hizo importantes donaciones al INAU. No se sabe si en Maldonado o en Montevideo. Pero el caso es que, según fuentes de la institución, “no hay ningún registro de ingreso de esos aportes”.

Otra investigación se desarrolla en la Dirección de Migraciones por el presunto ingreso ilegal de personas traídas a Uruguay por Cipriani en su avión privado. La masajista que mencionamos antes dijo que “Cipriani le regalaba vales para masajes a funcionarias de Migraciones del aeropuerto de Punta del Este, y a mí me mandaban a la casa de ellas por el servicio”.

Cipriani todavía quiere más

A principios del 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez adjudicó a la Banca de Loterías y Quinielas la explotación de juegos de azar online. El exintendente de Maldonado, Enrique Antía, adjudicó el atraso en las obras del Complejo Cipriani a esa decisión. Diego Echeverría, diputado nacionalista por Maldonado y hombre del intendente, convertido en vocero de Cipriani, es el encargado del lobby para intentar revertir la decisión de Vázquez. Para eso ha hecho varias ponencias en la Cámara y mantenido reuniones con autoridades nacionales.

Otro actor que irrumpió en escena es la Cámara Uruguaya de Entretenimiento, que agrupa a los tragamonedas instalados en comercios barriales. Cal señaló que debe definirse si este tipo de apuestas son legales o no, y, de habilitarlas, deberían ser reguladas dentro del mismo proyecto que se está analizando. “Hoy hay un vacío legal respecto a los tragamonedas y una opción podría ser habilitar a las intendencias para controlar y clausurar locales”, sostuvo el legislador. “No hay tiempo de votar este proyecto, el que habilita el juego online, y después otro. Entiendo que hay cosas para agregar que son indispensables más allá del juego online”, afirmó.

Dos actores relevantes en el sistema del juego coinciden en sus cuestionamientos al proyecto y casi por las mismas razones.

Por el lado de los sindicatos, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego ha sostenido que el proyecto de ley “creará condiciones de alto riesgo que redundarán en un aumento de la ludopatía, entre otros perjuicios significativos y nocivos. Y además no contempla la experiencia internacional para la prevención del lavado de activos que podría generarse con ese tipo de iniciativas”. Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado considera que “la regulación no va a aumentar la ludopatía, sino que va a permitir hacer visible este mal, que ya está en la sociedad uruguaya, controlarlo y combatirlo. Consideramos que es necesaria la regulación de este tipo de actividad a los efectos de su control”. Aseguran que “desde la prohibición de 2017 se ha generado una explotación clandestina que ha venido creciendo año a año. Entendemos que este proyecto es una buena base, pero necesita modificaciones donde quede claramente establecido que esta va a ser la única excepción a la habilitación del juego online y que no modifica la normativa vigente respecto a la forma de dar concesiones para el juego presencial”.

En tanto, en declaraciones realizadas a El País, Roberto Palermo, presidente de La Banca montevideana de loteria y quiniela y propietario de Abitab, aseguró que “sería un retroceso” que se apruebe la ley de juego online como está planteada “e iría en contra de la tradición regulatoria del país respecto de los juegos de azar”. El empresario, reconocido como “una de las voces más importantes de la industria del juego de Uruguay”, dijo que “está de acuerdo con que se regule la actividad, pero es necesaria una ley que dé un marco jurídico restrictivo que significa cuidar al cliente y que no exista competencia”. Agregó: “Estamos a favor de los casinos online, con una única plataforma regulada”.

Palermo también coincidió con los riesgos de ludopatía que presenta el proyecto de ley. “Hay que tener cautela a la hora de legislar sobre estos temas sensibles, porque los problemas con el juego afectan socialmente, ocasionan problemas de salud mental, alteran el bienestar económico”, afirmó.

El presidente de La Banca también recordó que su institución promovió la norma que prohíbe que usuarios se conecten a sitios de apuestas online y recordó que “tampoco se puede hacer publicidad del juego en sitios ilegales”. “La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas actuó de acuerdo a la ley al intimar a la Conmebol por partidos de la Copa Sudamericana y la Libertadores donde se hizo publicidad de una empresa de juego prohibida en Uruguay. Esto va a requerir una regulación global restrictiva contra estas empresas de juego online, que hasta tienen sus sedes en paraísos fiscales”, sostuvo el empresario.

Por su parte, en una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, Facundo Sánchez, técnico y asesor de esa Comisión, preguntó: “¿Cuántas plataformas habrá?, ¿cada casino tendrá una plataforma?, ¿cómo haremos para controlarlas si cada casino tiene una?, ¿habrá una única plataforma y los casinos tendrán distintas salas?, ¿cómo se harían los llamados?, ¿qué tiempo van a durar esas licencias?, ¿qué características debe tener quien se presente para obtener esas licencias? y ¿qué incompatibilidades? En realidad, de este tema no sabemos nada. ¿Cuál es la incompatibilidad que impediría recibir una licencia de juego online? ¿Existen incompatibilidades?”.

Y aunque nadie respondió, siguió preguntando: “¿Qué tratamiento se dará a la información de los jugadores?, ¿qué protección van a tener esos datos?, ¿qué medidas se van a tomar para que no jueguen los menores de edad? Sabemos que en el mundo entero esta modalidad el juego online ha tenido una penetración enorme en las generaciones más jóvenes; uno de los grandes problemas de los países que han regulado el juego online ha sido el crecimiento exponencial de los adolescentes que juegan”.

Una pregunta que requiere respuestas

Giuseppe Cipriani es hoy el mayor inversor privado de Punta del Este. Su complejo, que se levanta donde estaba el hotel San Rafael, requiere una inversión aproximada a los 700 millones de dólares. Al inversor se le otorgaron todo tipo de generosas excepciones tanto de ocupación del suelo como en altura, además de las consabidas exoneraciones tributarias. Todos los detalles, las demoras en su concreción y los diferentes proyectos que presentó antes del definitivo son de conocimiento público.

Pero hay un dato que no se conoce públicamente, y por la salud de nuestras instituciones es imprescindible conocer. Mucho más ahora cuando, según dijo la exmasajista de la chacra Gin Tonic, “eran frecuentes las cenas con figuras de los más altos niveles institucionales de Uruguay y dirigentes políticos”.

¿Cuánto dinero aportó Cipriani a la campaña política de quienes aprobaron sus excepciones?