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diálogo social

AFAP, inversiones y política: el proyecto de Bordaberry en debate

La iniciativa de Bordaberry propone habilitar nuevos instrumentos financieros internacionales con el objetivo de diversificar riesgos y mejorar rentabilidad

Bordaberry propone cambios en las AFAP.

Bordaberry propone cambios en las AFAP.

 Gastón Britos / FocoUy
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A pocos días de que el proceso del Diálogo Social alcance definiciones clave sobre el futuro de la seguridad social en Uruguay, el senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para ampliar las inversiones en el exterior de las AFAP. La iniciativa propone habilitar nuevos instrumentos financieros internacionales —como fondos de inversión, acciones y ETFs— con el objetivo de diversificar riesgos y mejorar la rentabilidad de los fondos previsionales.

El argumento central del proyecto es conocido: hoy las AFAP concentran una parte importante de sus inversiones en activos locales, especialmente deuda pública, lo que expone el ahorro previsional a los riesgos de la economía uruguaya. En ese sentido, Bordaberry plantea que una mayor apertura hacia mercados internacionales permitiría mejorar el perfil riesgo-retorno y, eventualmente, aumentar las jubilaciones futuras. La propuesta incluye, además, un esquema gradual para ampliar los topes de inversión en el exterior y elevar los límites de activos en moneda extranjera.

Sin embargo, más allá de sus fundamentos técnicos, el momento político y el contenido de la iniciativa abren un debate más profundo. Bordaberry, que decidió no participar del Diálogo Social impulsado por el gobierno, presenta ahora un proyecto que se alinea casi punto por punto con la propuesta que la Asociación de AFAP llevó a ese mismo ámbito. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿se trata de una iniciativa propia o de la canalización legislativa de intereses ya expresados por las administradoras?

En ese sentido, la crítica que emerge con fuerza es que el proyecto no pone en el centro a los trabajadores ni a la sostenibilidad integral del sistema, sino a la lógica de funcionamiento de las AFAP. La ampliación de inversiones en el exterior puede mejorar retornos, pero también consolida un modelo basado en la capitalización individual, donde las administradoras continúan obteniendo ganancias a partir de la gestión de los fondos.

Este punto es particularmente relevante si se recuerda que uno de los compromisos programáticos del Frente Amplio ha sido precisamente reducir el lucro en la seguridad social. Es decir, limitar el peso de las ganancias que obtienen las AFAP en un sistema que administra ahorro obligatorio de los trabajadores. Desde esta perspectiva, el proyecto de Bordaberry no sólo no avanza en esa dirección, sino que podría reforzar el esquema actual al ampliar las herramientas de inversión y, potencialmente, los márgenes de rentabilidad del sector.

La discusión, entonces, no es únicamente financiera. Es política y conceptual. ¿Debe el sistema previsional priorizar la rentabilidad de los fondos en mercados globales o revisar el rol de los actores privados en la seguridad social? ¿Es la diversificación internacional una solución estructural o un ajuste dentro de un modelo que sigue generando tensiones en términos de equidad y distribución?

En un contexto en el que Uruguay discute reformas profundas para enfrentar el envejecimiento poblacional, la sostenibilidad fiscal y las brechas sociales, la presentación de este proyecto tensiona el debate. Más aún cuando surge por fuera de los ámbitos de construcción colectiva y aparece alineado con intereses sectoriales claros.

Así, la iniciativa de Bordaberry puede leerse no sólo como una propuesta técnica, sino como una señal política: una apuesta por profundizar el modelo vigente de capitalización individual. Para algunos, una modernización necesaria; para otros, una confirmación de que, en materia previsional, ciertos intereses siguen teniendo una voz privilegiada en la definición de las reglas de juego.