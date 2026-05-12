Un adolescente fue judicializado tras ser detenido por efectivos policiales de la Seccional 30 de ciudad 18 de Mayo (Canelones), avanzó en la investigación sobre las amenazas que afectaron el normal funcionamiento de la Escuela Técnica Vista Linda el pasado mes de abril.
Violencia privada
Adolescente fue formalizado por amenazas en centro educativo de Canelones
La Policía logró identificar y llevar ante la Justicia, al autor de varias amenazas que se efectuaron en un centro educativo de ciudad 18 de mayo en Canelones.