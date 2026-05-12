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Sociedad amenazas | adolescente | Canelones

Violencia privada

Adolescente fue formalizado por amenazas en centro educativo de Canelones

La Policía logró identificar y llevar ante la Justicia, al autor de varias amenazas que se efectuaron en un centro educativo de ciudad 18 de mayo en Canelones.

Directora de la Escuela Técnica Vista Linda fue quien denunció las amenazas.

Directora de la Escuela Técnica Vista Linda fue quien denunció las amenazas.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un adolescente fue judicializado tras ser detenido por efectivos policiales de la Seccional 30 de ciudad 18 de Mayo (Canelones), avanzó en la investigación sobre las amenazas que afectaron el normal funcionamiento de la Escuela Técnica Vista Linda el pasado mes de abril.

Las amenazas detectadas en el baño de la institución

El incidente se originó el 20 de abril de 2026, cuando la directora de la institución, denunció el hallazgo de un mensaje intimidatorio en una de las paredes del baño de hombres.

Ante la gravedad de la amenaza, se activó de inmediato el protocolo de seguridad, disponiéndose patrullajes preventivos constantes y recorridas en los horarios de entrada y salida de alumnos por parte del personal policial. Tras las tareas de investigación, se logró identificar como responsable a un adolescente de 14 años, alumno del centro educativo.

La formalización del adolescente

El lunes 11 de mayo, se llevó a cabo la instancia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 1° Turno.

La magistrada actuante, dispuso la formalización de la investigación respecto del adolescente, quién fue declarado autor responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de violencia privada.

En consecuencia, se le impuso una medida socioeducativa no privativa de libertad consistente en la incorporación a un programa socioeducativo bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) u otras instituciones públicas o privadas. La medida tendrá una duración máxima de 3 meses.

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