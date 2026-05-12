Adolescente fue formalizado por amenazas en centro educativo de Canelones

La formalización del adolescente

El lunes 11 de mayo, se llevó a cabo la instancia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 1° Turno.

La magistrada actuante, dispuso la formalización de la investigación respecto del adolescente, quién fue declarado autor responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de violencia privada.

En consecuencia, se le impuso una medida socioeducativa no privativa de libertad consistente en la incorporación a un programa socioeducativo bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) u otras instituciones públicas o privadas. La medida tendrá una duración máxima de 3 meses.