El joven de 21 años que había sido detenido el lunes 11 en un allanamiento en Malvín Norte, fue imputado este martes 12 por el ataque a tiros contra una vivienda de INVE de la zona que dejó a un bebé de seis meses baleado en la cabeza.
Tentativa de homicidio
Imputaron a joven de 21 años por el ataque que dejó un bebé baleado en la cabeza en Malvín Norte
La fiscal Mirta Morales, logró la imputación del joven como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. El bebé se recupera.