Sociedad bebé | joven | Malvín Norte

Tentativa de homicidio

Imputaron a joven de 21 años por el ataque que dejó un bebé baleado en la cabeza en Malvín Norte

La fiscal Mirta Morales, logró la imputación del joven como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. El bebé se recupera.

El bebé baleado en la cabeza ya está fuera de peligro.

 Captura Telemundo
Por Redacción Caras y Caretas

El joven de 21 años que había sido detenido el lunes 11 en un allanamiento en Malvín Norte, fue imputado este martes 12 por el ataque a tiros contra una vivienda de INVE de la zona que dejó a un bebé de seis meses baleado en la cabeza.

La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, logró la imputación del joven (que tiene tres antecedentes penales) como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa y se le impuso la prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación.

Su detención fue posible tras un operativo del Departamento de Homicidios que llevó adelante dos allanamientos en la zona del complejo de viviendas de INVE, en Dubrich y Mataojo, donde ocurrió el ataque a tiros en la noche del pasado jueves 7 de mayo.

El ahora imputado, fue arrestado en una casa ubicada a 130 metros de la vivienda donde fue baleado el bebé.

El ataque a tiros en Malvín Norte que hirió en la cabeza a bebé de seis meses

Un grupo de policías patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos de armas de fuego y fueron al lugar: Dubrich y Calle 125. Allí, una joven de 22 años se acercó a los efectivos y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza. La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo de viviendas cuando ocurrió el ataque. En la escena, la Policía encontró ocho casquillos de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana frontal del apartamento.

En primera instancia, el bebé fue llevado al Hospital Pasteur, donde le diagnosticaron un roce de bala; y luego, fue derivado al Pereira Rossell, donde confirmaron que tenía un impacto de bala y extrajeron el proyectil que tenía alojado en la cabeza.

Su estado de salud evoluciona favorablemente, según consignó Subrayado.

