Caso Moisés: Justicia decidió mantener la medida de arresto domiciliario

La profesional explicó que el equipo defensor pudo demostrar que los incumplimientos señalados "fueron de escasa entidad" y que no configuran riesgo de fuga, criterio que finalmente fue compartido por la jueza.

Según detalló Echetto, uno de los eventos analizados correspondió a una desconexión prolongada del dispositivo, aunque aseguró que se logró constatar, mediante un testigo, que Martínez permaneció dentro de la vivienda.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa, el dispositivo había quedado extraviado dentro de la casa y recién fue localizado cuando comenzó a emitir una señal sonora por la distancia con la tobillera. Echetto sostuvo que, en ese lapso, Martínez no abandonó el domicilio.

La abogada también se refirió a otros dos episodios, de tres y seis minutos respectivamente, ocurridos durante la madrugada, y bajo efectos de la medicación. Señaló que Martínez "salió momentáneamente de la vivienda para acompañar a su pareja hasta su domicilio, ubicado a corta distancia, y posteriormente para alcanzarle una llave". Según afirmó, las alertas fueron detectadas de inmediato y el monitoreo se mantuvo activo.

La defensa remarcó ante la Justicia que el porcentaje de incumplimiento respecto del tiempo total de cumplimiento de la medida era “mínimo” y que esos episodios no justificaban una revocación del arresto domiciliario.

Echetto contó que otro de los elementos considerados en la audiencia fue la continuidad de un tratamiento vinculado a la situación de salud mental de Martínez. En ese sentido, señaló que la jueza valoró positivamente la posibilidad de sostener un proceso terapéutico bajo supervisión, recordando además que durante una internación anterior Martínez permaneció controlado mediante monitoreo electrónico y custodia perimetral, sin registrarse incidentes.

De acuerdo a la abogada defensora, ha demostrado compromiso con su salud mental. "Hay adherencia a proceso terapéutico y farmacológico. Él quiere ayuda, y si esto implica internación, accede a ella", aseguró.

Próximas acciones

Consultada por las próximas instancias judiciales, Echetto confirmó que el 4 de junio se realizará una audiencia evaluatoria de la prisión domiciliaria, salvo que antes Fiscalía logré revocar la medida a través de la apelación.

Por otro lado, la abogada recordó que en los próximos días se podría conocer la resolución del Tribunal de Apelaciones sobre la primera resolución de la medida de prisión domiciliaria.