Vuelta de tuerca: Cardama inició proceso de arbitraje internacional contra Uruguay

Por otro lado, para "cuanto litigio y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución" del contrato, el caso será sometido "a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo".

Cardama no recurrió

Cardama no recurrió la rescisión del contrato, lo cual había llevado al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, a afirmar que el acto quedaba "firme" y la rescisión era "definitiva".

Esto habilitaba al Estado a continuar en su reclamo por daños y perjuicios, demanda que el Ministerio de Defensa Nacional está redactando por estas horas, informaron desde el gobierno.

Rescisión del contrato

En el pasado mes de febrero, el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato por incumplimientos graves en la construcción de las patrulleras oceánicas. Indicó que el gobierno iniciará acciones por daños y perjuicios, buscará recuperar el patrimonio invertido y definir responsabilidades, al tiempo que procurará avanzar por otra vía para adquirir los buques.

Se desprende de lo informado por Díaz en esa ocasión que el Estado cumplió con todas sus obligaciones y señaló que hubo dos garantías inválidas presentadas por la empresa. Además, prosiguió, no había ninguna garantía vigente, lo que habilitó la rescisión.

Las posibles implicancias políticas se encuentran a estudio de una comisión especial bicameral.