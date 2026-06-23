Agónico triunfo de Argelia para seguir con vida; Noruega sufrió pero clasificó

Ya en los minutos finales, Sarr iba a poner un manto de emoción al encuentro al volver a achicar la distancia.

Con este triunfo, Noruega aseguró su clasificación a la siguiente fase y el partido ante Francia (también clasificado) definirá quien de los dos lo hará como primero. Senegal chocará ante Irak con el objetivo de quedar tercero para llegar con chances a la definición.

Jordania 1-2 Argelia

Agónico triunfo para la selección de Argelia que los deja con vida en el torneo. El partido, que se disputó en el Levi's Stadium, comenzó favorable para el equipo asiático, ya que a los 35 minutos se puso en ventaja gracias a un tanto de Rashdan quien definió de tres dedos para poner el primer grito.

Ya en la segunda mitad, la selección africana iba a igualar por intermedio de Benbouali mientras que a falta de diez minutos para el cierre, Gouiri cazó un rebote dentro del área chica y empujó la pelota para el fondo de la red, para darle el triunfo a Argelia.

Con esta victoria, Argelia se mantiene con vida en el Mundial y deberá enfrentar a Austria en un choque vital para ambos. Por su parte, Jordania se medirá, ya eliminado, ante Argentina.