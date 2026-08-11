Joven asesinado y otro herido en un ataque a tiros en el barrio Lavalleja

Un joven de 23 años fue asesinado y otro resultó herido de bala en la tarde del martes 11 de agosto en un ataque a tiros ocurrido en la intersección de la avenida José Batlle y Ordóñez y avenida de las Instrucciones, en el barrio Lavalleja de Montevideo.
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De acuerdo a la información policial consignada por Subrayado, las dos personas atacadas se trasladaban en una camioneta gris cuando les dispararon desde una moto. Entonces, el conductor perdió el dominio del vehículo y chocó contra un semáforo ubicado junto a una estación de servicio.
Uno de los ocupantes del vehículo -de 23 años y con tres antecedentes penales- falleció en el lugar, mientras que el otro herido bala logró huir corriendo del lugar para esconderse luego en una casa y posteriormente fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula.
En la escena del crimen, la Policía encontró un arma de fuego y 24 casquillos de bala.