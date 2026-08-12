Orsi insiste en "apretar el acelerador" para cumplir con los compromisos de gobierno

En esta línea, Orsi enfatizó en su confianza hacia el trabajo de los ministros, pero planteó que a partir de que los temas “bajan” a la estructura de los organismos se producen “demoras” que, a su entender, llevan al gobierno a estar avanzando “muy lento” en políticas de su interés.

El mensaje fue interpretado como una alerta por la burocratización de los procesos.

Reunión Orsi con Manini

El mandatario contó a sus ministros sobre la reunión mantenida con el general Guido Manini Ríos en pos de lograr que los diputados de Cabildo Abierto voten en general el proyecto de la Rendición de Cuentas. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la vicepresidenta Carolina Cosse y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se explayaron sobre los detalles en juego de cara a la votación que comenzará entre el viernes y el lunes de la semana que viene.

Al igual que han afirmado públicamente, los jerarcas ratificaron durante el Consejo de Ministros que “hoy no están los votos” para aprobar la Rendición de Cuentas. En una conferencia de prensa posterior, Sánchez sostuvo que las “prioridades” de la ley “son ampliamente compartidas por el sistema político uruguayo” y aseveró que de no aprobarse “se bloquearía la posibilidad de tener más recursos para atender a la pobreza infantil”.

El secretario de la Presidencia también adelantó que prevén dar respuesta a los reclamos de Cabildo Abierto en las próximas 48 horas. Los jerarcas contaron durante el Consejo de Ministros que desde Torre Ejecutiva están manteniendo contactos “de alto nivel” con la oposición, con la “esperanza” de que el proyecto tenga los votos necesarios en Diputados.