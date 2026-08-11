Tras cumbre de la OTAN, Trump abandonó Turquía escondido en un contenedor

¿Era una estratagema?

Sin embargo, al parecer eso formaba parte de la estratagema, según informó The Post. Tras abordar el avión más antiguo, un momento captado por las cámaras, Trump descendió discretamente en el vehículo de catering y se dirigió a un C-32A más pequeño de la Fuerza Aérea, según declaró un funcionario de Estados Unidos a The Post. El avión regalado por Qatar, el avión más antiguo utilizado como Air Force One y el C-32A partieron por separado hacia el Reino Unido, informó The Post. Una vez allí, Trump subió al avión regalado por Qatar y voló de regreso a casa.

La maniobra generó polémica, ya que dejó a parte de su equipo y a la prensa que lo acompañaba a bordo de un aparato que, sin saberlo, sirvió de señuelo y pudo haber sido objeto de un ataque.

Versión de periodistas

El plan ha provocado incredulidad entre algunos periodistas, que consideran que la operación puso en grave riesgo a la prensa que viajaba con el mandatario, mientras que los defensores de la medida aplauden al Servicio Secreto por haber protegido al presidente.

Los detalles proporcionados por el grupo de periodistas que acompañan al presidente en sus viajes ofrecen una visión más cercana de la inusual secuencia de acontecimientos que rodearon la partida de Trump de Turquía tras una trascendental cumbre de la OTAN.

Según un informe de prensa, Trump se encontraba a bordo del antiguo Air Force One en Ankara a las 08:26 p.m. hora local.

Un informe posterior publicado por la prensa indica que el Air Force One despegó a las 08:43 p.m. hora local, 17 minutos después.

Trump se fue

De acuerdo a una nota de prensa de Megan Messerly de Politico, también se recomendó al grupo de periodistas que mantuvieran cerradas las persianas de la cabina de prensa. Esto es extraordinariamente inusual y parecía indicar una situación de seguridad; Trump diría más tarde que era porque “probablemente están en un vuelo peligroso debido a la gente indeseable con la que tenemos que lidiar”.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, al término de la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Trump abordó ante las cámaras el Air Force One para dirigirse al Reino Unido, aunque minutos después agentes del Servicio Secreto lo sacaron del avión por el lado opuesto, oculto en un camión de catering, y lo trasladaron discretamente a otra aeronave con el mismo destino.

(En base a información de Cubadebate, CNN y EFE)