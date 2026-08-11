Un hombre de 59 años fue asesinado de dos disparos de arma de fuego este martes en las inmediaciones de Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto (Flor de Maroñas). Según información primaria, la víctima había protagonizado un incidente previo con otro hombre y fue atacado posteriormente cuando fue a sacar la basura.
Tercer homicidio de la jornada
Hombre de 59 años fue asesinado a tiros en Flor de Maroñas cuando salía a tirar la basura
Ataque a tiros en el que fue asesinado el hombre, ocurrió a última hora de la tarde de este martes en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto (Flor de Maroñas).