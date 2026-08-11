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Sociedad Asesinado | Flor de Maroñas | hombre

Tercer homicidio de la jornada

Hombre de 59 años fue asesinado a tiros en Flor de Maroñas cuando salía a tirar la basura

Ataque a tiros en el que fue asesinado el hombre, ocurrió a última hora de la tarde de este martes en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto (Flor de Maroñas).

Descampado en el que fue asesinado el hombre de 59 años.

Descampado en el que fue asesinado el hombre de 59 años.

 Telenoche
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 59 años fue asesinado de dos disparos de arma de fuego este martes en las inmediaciones de Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto (Flor de Maroñas). Según información primaria, la víctima había protagonizado un incidente previo con otro hombre y fue atacado posteriormente cuando fue a sacar la basura.

Tras un llamado al 911 por parte de los vecinos que escucharon los tiros, la Policía llegó al lugar y encontró al hombre tendido en una zanja dentro de un descampado.

Efectivos de Policía Científica trabajaron en la escena del crimen en busca de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Además, se analiza la zona en busca de cámaras de videovigilancia y testigos que puedan aportar información para esclarecer lo ocurrido.

Tiros se escuchan "todos los días"

Algunos vecinos señalaron a Telenoche que los tiros son frecuentes en la zona. "Todos los días se escuchan disparos", dijo una mujer.

Otra vecina manifestó: "Empezaron a tirar con fusiles para acá a las 16:00. Es injusto, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar así? Todos los días se escuchan disparos".

Fue el tercer homicidio ocurrido en Montevideo en las últimas 24 horas.

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