Alemania confirmó que sigue siendo una selección capaz de sobreponerse a los momentos más difíciles. Aunque llegó al Mundial con antecedentes recientes poco alentadores, tras quedar eliminada en fase de grupos en las dos ediciones anteriores, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann mostró carácter para revertir un partido complejo ante Costa de Marfil y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final como líder de su grupo.
En los descuentos
Alemania reaccionó a tiempo, venció a Costa de Marfil y avanzó como líder de su grupo
Alemania estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, pero un doblete de Deniz Undav en el tramo final le permitió dar vuelta el resultado y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial