Alemania reaccionó a tiempo, venció a Costa de Marfil y avanzó como líder de su grupo

Undav cambió la historia

En el complemento, Alemania evidenció nerviosismo y dificultades para encontrar espacios. Costa de Marfil estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero no logró capitalizar sus oportunidades y comenzó a sentir el desgaste físico con el correr de los minutos.

Nagelsmann encontró la solución en el banco de suplentes. Deniz Undav ingresó a los 59 minutos y se convirtió en la figura de la noche. Primero empujó el balón debajo del arco para igualar el marcador y devolverle la esperanza a su equipo.

Cuando el empate parecía definitivo, el delantero apareció nuevamente en el tiempo de descuento. A los 93 minutos recibió dentro del área, giró con rapidez y definió de zurda para concretar el 2-1 definitivo.

La victoria, sumada al empate sin goles entre Ecuador y Curazao, permitió a Alemania terminar en lo más alto de su grupo y reafirmar su candidatura en la competencia.