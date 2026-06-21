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Alemania | Costa de Marfil | Mundial

En los descuentos

Alemania reaccionó a tiempo, venció a Costa de Marfil y avanzó como líder de su grupo

Alemania estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, pero un doblete de Deniz Undav en el tramo final le permitió dar vuelta el resultado y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial

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Por Redacción de Caras y Caretas

Alemania confirmó que sigue siendo una selección capaz de sobreponerse a los momentos más difíciles. Aunque llegó al Mundial con antecedentes recientes poco alentadores, tras quedar eliminada en fase de grupos en las dos ediciones anteriores, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann mostró carácter para revertir un partido complejo ante Costa de Marfil y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final como líder de su grupo.

Los alemanes comenzaron dominando el encuentro disputado en Toronto. Con mayor posesión y control territorial, generaron las primeras ocasiones de peligro e incluso llegaron a marcar a través de Aleksandar Pavlovic, aunque la acción fue anulada por una infracción sobre el arquero marfileño Fofana.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Tras la pausa de hidratación, Costa de Marfil golpeó en su primera llegada clara. Franck Kessié aprovechó una gran jugada individual de Yan Diomande y un rebote dentro del área para establecer el 1-0, resultado con el que se fueron al descanso.

Undav cambió la historia

En el complemento, Alemania evidenció nerviosismo y dificultades para encontrar espacios. Costa de Marfil estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero no logró capitalizar sus oportunidades y comenzó a sentir el desgaste físico con el correr de los minutos.

Nagelsmann encontró la solución en el banco de suplentes. Deniz Undav ingresó a los 59 minutos y se convirtió en la figura de la noche. Primero empujó el balón debajo del arco para igualar el marcador y devolverle la esperanza a su equipo.

Cuando el empate parecía definitivo, el delantero apareció nuevamente en el tiempo de descuento. A los 93 minutos recibió dentro del área, giró con rapidez y definió de zurda para concretar el 2-1 definitivo.

La victoria, sumada al empate sin goles entre Ecuador y Curazao, permitió a Alemania terminar en lo más alto de su grupo y reafirmar su candidatura en la competencia.

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