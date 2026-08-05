Peñarol ganó el Torneo Intermedio a lo grande

Para ese momento, el manya jugaba mejor, era más incisivo y el gol hacía justicia con el trámite del encuentro.

Sin embargo, duró poco. A los 19 minutos un error defensivo de Franco Romero le permitió a Cosentino empatar el partido.

Igualmente, Peñarol siguió mejor parado en la cancha y eso quedó en evidencia a los 22 minutos cuando, tras una asistencia de Jaime, el goleador Arezo puso el segundo para el carbonero.

Solo ocho minutos pasaron hasta que una nueva llegada de Peñarol le permitió al carbonero convertir el tercero. Y con ese resultado, de hecho, sellaba el partido. Le tocó a Abel Hernández el honor del tercer gol y de dejar a su equipo al borde de la consagración.

Pero no estaba todo dicho. Faltaba. Y lo que faltaba era un nuevo gol. Le tocó al juvenil argentino Leonel Jaime quién tras una rápida carrera llegó al área chica y batió el arco de Buffa. Y con este resultado, que hacía justicia a la capacidad aurinegra para dominar el partido, en base a jugadores desequilibrantes como el propio Jaime, se fueron a los vestuarios.

El segundo tiempo no tuvo tantas acciones como el primero. Wanderers se acercó al área carbonera sin profundidad y a Peñarol le bastaron un par de ataques para volver a anotar.

Peñarol

Washington Aguerre; Franco Romero, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Cristian Jaime; Matías Arezo, Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre

Wanderers

Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, Nicolás Queiroz, José Alberti; Luciano Cosentino, Joaquín Zeballos.

DT: Mathías Corujo

Mathías de Armas es el árbitro principal del encuentro, y acompañado por Héctor Bergaló y Marcos Rosamen por bandas, mientras que el cuarto árbitro será Esteban Guerra. En el VAR estará Diego Dunajec junto a Antonio García y Javier Irazoqui.