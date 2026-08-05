Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol |

El carbonero goleó 5-1 a Wanderers

Peñarol ganó el Torneo Intermedio a lo grande

El equipo de Diego Aguirre volvió a tener como figura al argentino Leonel Jaime y se quedó con el Torneo Intermedio por segundo año consecutivo.

Peñarol campeón del Intermedio.

Peñarol campeón del Intermedio.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol goleó 5 a 1 Wanderers en la final del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario. Abrió el marcador Espinosa para Peñarol, pero cinco minutos después Cosentino empataba para el bohemio. Duró poco: a los 22 minutos de juego, Arezo puso al carbonero arriba. Abel Hernández puso el tercero y el juvenil Leonel Jaime puso el cuarto. El quinto aurinegro lo puso Eric Remedi sobre el final.

El encuentro tuvo un tímido comienzo, en el que ambos equipos se estudiaron en la cancha al mejor estilo de dos púgiles sobre ring. Pero, una falta pasados los cuatro minutos cambio el trámite del partido. Tiro libre de Jaime que no fue gol, pero casi. Y a los seis minutos la "Joya" Hernández casi convierte el primero para Peñarol. A partir de allí los mirasoles comenzaron a hacer sentir su superioridad.

Y ese mejor movimiento de pelota por parte de Peñarol se tradujo en el primer gol del partido. A los 14 minutos de juego Espinosa la mandó a guardar.

Para ese momento, el manya jugaba mejor, era más incisivo y el gol hacía justicia con el trámite del encuentro.

Sin embargo, duró poco. A los 19 minutos un error defensivo de Franco Romero le permitió a Cosentino empatar el partido.

Igualmente, Peñarol siguió mejor parado en la cancha y eso quedó en evidencia a los 22 minutos cuando, tras una asistencia de Jaime, el goleador Arezo puso el segundo para el carbonero.

Solo ocho minutos pasaron hasta que una nueva llegada de Peñarol le permitió al carbonero convertir el tercero. Y con ese resultado, de hecho, sellaba el partido. Le tocó a Abel Hernández el honor del tercer gol y de dejar a su equipo al borde de la consagración.

Pero no estaba todo dicho. Faltaba. Y lo que faltaba era un nuevo gol. Le tocó al juvenil argentino Leonel Jaime quién tras una rápida carrera llegó al área chica y batió el arco de Buffa. Y con este resultado, que hacía justicia a la capacidad aurinegra para dominar el partido, en base a jugadores desequilibrantes como el propio Jaime, se fueron a los vestuarios.

El segundo tiempo no tuvo tantas acciones como el primero. Wanderers se acercó al área carbonera sin profundidad y a Peñarol le bastaron un par de ataques para volver a anotar.

Peñarol

Washington Aguerre; Franco Romero, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Cristian Jaime; Matías Arezo, Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre

Wanderers

Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, Nicolás Queiroz, José Alberti; Luciano Cosentino, Joaquín Zeballos.

DT: Mathías Corujo

Mathías de Armas es el árbitro principal del encuentro, y acompañado por Héctor Bergaló y Marcos Rosamen por bandas, mientras que el cuarto árbitro será Esteban Guerra. En el VAR estará Diego Dunajec junto a Antonio García y Javier Irazoqui.

Temas

Te puede interesar