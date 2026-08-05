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Sociedad hamburguesas | CTI | Paysandú

MSP investiga

Mujer de 29 años está en CTI por intoxicación con hamburguesas

El Ministerio de Salud Pública analiza el caso de una mujer intoxicada presuntamente por comer hamburguesas contaminadas, que está internada en CTI de Paysandú.

Lote de hamburguesas La Dolfina fue retirado del mercado.&nbsp;

Lote de hamburguesas La Dolfina fue retirado del mercado. 
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Por este motivo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió una investigación por un posible caso de intoxicación por ingesta de hamburguesas contaminadas en Paysandú, por lo que la Dirección Departamental de Salud, ya desplegó el protocolo sanitario para esos casos y realiza un seguimiento del caso.

MSP ordenó retirar hamburguesas sospechosas

Al respecto, el subdirector nacional de Salud del MSP, Gerardo Bruzzone, indicó a Subrayado que se sospecha de una intoxicación transmitida por alimentos. En este caso, por hamburguesas marca "La Dolfina" (lote con fecha de envasado 19/05/2026) adquiridos en comercios barriales de la ciudad de Paysandú que la mujer cocinó en una air fryer y luego consumió.

Las hamburguesas del lote mencionado ya fueron retirados del mercado (de los comercios y la distribuidora Donegal) y se les realizaron estudios correspondientes en el laboratorio del MSP para poder determinar si en esos lotes existía la bacteria Escherichia coli, que es bastante común que aparezca, afirmó el jerarca ministerial.

Los resultados obtenidos revelaron la existencia de contaminación bacteriana con colonias presuntamente compatibles con Escherichia coli, una bacteria cuyo consumo puede afectar la salud generando desde cuadros gastrointestinales leves hasta casos mas graves como el que se encuentra en estudio.

De las muestras recibidas se obtuvieron cultivos que fueron remitidos para su procesamiento por un laboratorio de referencia del Ministerio de Salud Pública para determinar la confirmación o no de que se trate de cepas productoras de shiga toxina (STEC) en dicho lote.

Recomendación del MSP para prevenir transmisión de bacteria Escherichia coli

Para evitar nuevos casos de intoxicación por este motivo, Bruzzone recomendó a la población realizar una correcta higiene lavado de manos y la cocción de los alimentos para prevenir la transmisión de la bacteria.

Bruzzone sostuvo que el protocolo para estos casos marca un trabajo en conjunto con Bromatología de la Intendencia correspondiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y el Instituto Nacional de la Carne (INAC).

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