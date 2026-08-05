Mujer de 29 años está en CTI por intoxicación con hamburguesas

Las hamburguesas del lote mencionado ya fueron retirados del mercado (de los comercios y la distribuidora Donegal) y se les realizaron estudios correspondientes en el laboratorio del MSP para poder determinar si en esos lotes existía la bacteria Escherichia coli, que es bastante común que aparezca, afirmó el jerarca ministerial.

Los resultados obtenidos revelaron la existencia de contaminación bacteriana con colonias presuntamente compatibles con Escherichia coli, una bacteria cuyo consumo puede afectar la salud generando desde cuadros gastrointestinales leves hasta casos mas graves como el que se encuentra en estudio.

De las muestras recibidas se obtuvieron cultivos que fueron remitidos para su procesamiento por un laboratorio de referencia del Ministerio de Salud Pública para determinar la confirmación o no de que se trate de cepas productoras de shiga toxina (STEC) en dicho lote.

Recomendación del MSP para prevenir transmisión de bacteria Escherichia coli

Para evitar nuevos casos de intoxicación por este motivo, Bruzzone recomendó a la población realizar una correcta higiene lavado de manos y la cocción de los alimentos para prevenir la transmisión de la bacteria.

Bruzzone sostuvo que el protocolo para estos casos marca un trabajo en conjunto con Bromatología de la Intendencia correspondiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y el Instituto Nacional de la Carne (INAC).