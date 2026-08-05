El papa León XIV dará una misa en el Estadio Centenario y otra en Florida

En la capital, el sumo pontífice visitará un centro educativo en Casavalle y la parroquia del barrio, en una actividad que el cardenal Sturla destacó especialmente: “Que tenga un encuentro con la realidad de la pobreza en Uruguay, y que vea todo el trabajo que se hace entre el Estado y la Iglesia, y todo lo que hace en la Iglesia por la pobreza”.

En Montevideo, el papa tendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades del gobierno nacional, así como con legisladores e intendentes. Además de Florida, León XIV tiene previsto una visita a Paysandú.