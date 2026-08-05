En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, anunció que el papa León XIV oficiará una misa en el Estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y otra el domingo 8 en Florida, para celebrar el Día de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales.
Conferencia de Sturla
El papa León XIV dará una misa en el Estadio Centenario y otra en Florida
El Papa León XIV oficiará una misa en el estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y el domingo 8 en Florida, por el Día de la Virgen de los Treinta y Tres.