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Sociedad papa | misa | Centenario

Conferencia de Sturla

El papa León XIV dará una misa en el Estadio Centenario y otra en Florida

El Papa León XIV oficiará una misa en el estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y el domingo 8 en Florida, por el Día de la Virgen de los Treinta y Tres.

Papa León XIV llegará a Uruguay el 6 de noviembre.

Papa León XIV llegará a Uruguay el 6 de noviembre.
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Por Redacción Caras y Caretas

En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, anunció que el papa León XIV oficiará una misa en el Estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y otra el domingo 8 en Florida, para celebrar el Día de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales.

El anuncio de Sturla se hizo en el marco de la confirmación del viaje del papa a Uruguay, oficializada por el Vaticano días atrás.

El itinerario de la visita del papa a Uruguay

León XIV llegará a Montevideo el viernes 6 de noviembre y seguirá viaje hacia Buenos Aires (Argentina) el domingo 8, tras la misa que encabezará en Florida. El papa finalizará su gira sudamericana en Perú, donde estará hasta el 17 de noviembre.

En la capital, el sumo pontífice visitará un centro educativo en Casavalle y la parroquia del barrio, en una actividad que el cardenal Sturla destacó especialmente: “Que tenga un encuentro con la realidad de la pobreza en Uruguay, y que vea todo el trabajo que se hace entre el Estado y la Iglesia, y todo lo que hace en la Iglesia por la pobreza”.

En Montevideo, el papa tendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades del gobierno nacional, así como con legisladores e intendentes. Además de Florida, León XIV tiene previsto una visita a Paysandú.

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