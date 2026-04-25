Alerta en La Tahona: apareció el puma en un campo de golf y reactiva precauciones

La tranquilidad del barrio privado Lomas de Carrasco se vio nuevamente alterada este sábado tras confirmarse un nuevo avistamiento de un puma dentro de las instalaciones de su campo de golf. El hecho ocurre apenas días después de que las autoridades hubieran suspendido la búsqueda activa por falta de rastros.
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Nuevo contacto en el campo de golf
Tras varios días sin noticias sobre el paradero del felino, lo que llevó a pensar que el animal se había desplazado hacia zonas más alejadas o rurales, el ejemplar fue detectado nuevamente en el predio de Lomas de Carrasco. La empresa administradora del barrio privado emitió un comunicado urgente a los copropietarios informando sobre la situación y confirmando que ya se ha dado aviso a las autoridades competentes.
Suspensión previa y cambio de escenario
Apenas el pasado miércoles, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y el Ministerio de Ambiente habían decidido suspender el operativo de búsqueda. La decisión se tomó luego de que los rastrillajes por tierra, el uso de drones térmicos y las cámaras trampa no arrojaran resultados positivos durante más de 72 horas. Sin embargo, este nuevo reporte en una zona deportiva y residencial obliga a las instituciones a reevaluar la situación.
Medidas y advertencias a la comunidad
Ante la reaparición del animal, la administración de Lomas de Carrasco ha instado a los residentes a “extremar las precauciones”, especialmente en áreas abiertas y durante los horarios de baja luminosidad (amanecer y atardecer).
Las autoridades mantienen la hipótesis de que el puma podría estar domesticado o haber escapado de un cautiverio ilegal, dado que sigue merodeando áreas con presencia humana. No obstante, se recuerda que sigue siendo un animal silvestre con instintos depredadores.
Recomendaciones vigentes:
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No intentar la captura: El animal debe ser manejado exclusivamente por expertos con dardos tranquilizantes.
Seguridad de mascotas: Se recomienda no dejar animales domésticos pequeños fuera de las viviendas sin supervisión.
Reporte inmediato: Cualquier nuevo avistamiento debe comunicarse de forma urgente al 911 o al número del área de fauna del Ministerio de Ambiente: 098 490 889.