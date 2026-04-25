Alerta en La Tahona: apareció el puma en un campo de golf y reactiva precauciones

Medidas y advertencias a la comunidad

Ante la reaparición del animal, la administración de Lomas de Carrasco ha instado a los residentes a “extremar las precauciones”, especialmente en áreas abiertas y durante los horarios de baja luminosidad (amanecer y atardecer).

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el puma podría estar domesticado o haber escapado de un cautiverio ilegal, dado que sigue merodeando áreas con presencia humana. No obstante, se recuerda que sigue siendo un animal silvestre con instintos depredadores.

Recomendaciones vigentes:

No intentar la captura: El animal debe ser manejado exclusivamente por expertos con dardos tranquilizantes.

Seguridad de mascotas: Se recomienda no dejar animales domésticos pequeños fuera de las viviendas sin supervisión.

Reporte inmediato: Cualquier nuevo avistamiento debe comunicarse de forma urgente al 911 o al número del área de fauna del Ministerio de Ambiente: 098 490 889.